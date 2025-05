Virtus Segafredo sfida Scafati per consolidare il primo posto in campionato

Una vittoria per la fuga e per il primo posto. La Virtus è attesa quest’oggi dalla sfida di Scafati, in casa della pericolante formazione campana che vale una fetta importante della propria corsa al primo posto. In attesa di chiudere tra una settimana alla Segafredo Arena con Trapani, per una sfida che sarà decisiva, la formazione di Dusko Ivanovic questa sera alle 19 (diretta tv su DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno) sarà di scena sul parquet del Palamangano in casa della Givova fanalino di coda del campionato. Scafati, staccata di 4 punti dalla coppia Cremona-Napoli, deve vincere sperando che le dirette avversarie non facciano punti. D’altra parte i bianconeri non possono di certo permettersi passi falsi per non veder compromessa la corsa al primo posto e quindi acquisire il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. I precedenti, 7-2 a favore dei bianconeri, la classifica, ma ancor di più la qualità dei rispettivi organici fanno pesare la bilancia del confronto di quest’oggi dalla parte della Virtus, che per altro non deve sottovalutare una squadra che proverà a giocarsi le residue chance di permanenza in serie A nei prossimi 40’. Compito non facile, ma per una Virtus Segafredo in salute nulla è ovviamente precluso.

Marco Belinelli e compagni arrivano al confronto con i campani reduci da 5 vittorie consecutive, un filotto di successi che conferma come da Belgrado in poi la formazione bianconera abbia decisamente cambiato marcia. Ivanovic ha "asciugato" le sue rotazioni ma ha avuto sopratutto l’intelligenza di dare a tutti la propria opportunità. Le regole del coach montenegrino sono sempre state molto chiare: i minuti in campo vanno guadagnati con impegno, dedizione e difesa, e la squadra sembra averlo recepito cambiando atteggiamento. A Scafati sarà la prima senza Justin Holiday.

La Virtus ha deciso di non puntare ancora sull’ex stella dell’Nba, rimanendo per altro ben vigile sul mercato per un possibile movimento in entrata in vista dei playoff. Solo una suggestione l’ipotesi che porta a Matteo Spagnolo ieri avvistato in città. Il ventiduenne playmaker brindisino che la Virtus aveva seguito anni fa, è infatti ancora sotto contratto con l’Alba Berlino.

Infine le parole dell’assistant coach bianconero Nenad Jakovljevic che presenta così la sfida con i campani. "Affrontiamo Scafati, che ha cambiato alcuni protagonisti rispetto al match d’andata. Abbiamo individuato i loro punti di forza e dovremo essere capaci di fermarli. Vogliamo dare continuità alla nostra aggressività in difesa, enfatizzando l’importanza di vincere ogni duello, rispettando le nostre regole difensive. Affrontiamo questa gara con il massimo rispetto per i nostri avversari, consapevoli dell’importanza che questa partita avrà per entrambe le squadre". Direzione di gara affidata a Virtus al trio composto da Bongiorni, Paglialunga e Patti.