Virtus, sentori di Eurolega. Morgan al top, McCormack bene. Il test con il Bayern regala fiducia

VIRTUS 90 BAYERN MONACO 89

VIRTUS: Vildoza 4, Morgan 23, Canka, Alston Jr. 9, Smailagic 16; Accorsi 3, Baiocchi 3, Hackett 5, McCormack 15, Jallow 12, Menalo ne. All. Ivanovic.

BAYERN MONACO: Rathan-Mayes 19, Giffey 13, Jessup 11, Lucic 2, Radanov 8, Fischer, Mike 9, Sermpezis, Gabriel 20, Ngouama 7. All. Herbert.

Arbitri: Lanzarini, Alessi e Ceri.

Note: parziali 15-18, 44-42, 67-61.

Tiri da due: Virtus 19/31, Bayern 23/38. Tiri da tre: 12/31; 10/30. Tiri liberi: 16/20; 13/19. Rimbalzi: 32; 35.

Buon test per la Virtus che al PalaDozza alla sua prima davanti ai suoi tifosi, oltre 3mila i presenti, batte in un confronto dal sapore di Eurolega il Bayern Monaco.

Tante assenze da una parte e dall’altra, con la sfida ovviamente condizionata dagli organici ridotti, ma con un confronto pur sempre dal sapore europeo.

Una Virtus che vince col brivido, contro un Bayern che non ha mollato fino alla fine.

I bianconeri continuano ad andare a corrente alternata, passando tra alti e bassi, ma non potrebbe essere altrimenti visto il momento, in piena preparazione della stagione.

Quando la formazione di Dusko Ivanovic però gira, offre un bel gioco, come confermano le buone prove di Karim Jallow e David McCormack e sopratutto di Matt Morgan e Alen Smailagic tutti e quattro in doppia cifra.

Assente Alessandro Pajola, per l’impegno con Eurolega, la Virtus si presenta al Madison di piazza Azzarita con una squadra in campo e una in tribuna.

A bordo campo ad assistere al confronto con il Bayern Monaco ci sono i nazionali Nicola Akele, Momo Diouf, Saliou Niang, l’ex di turno Carsen Edwards, l’infortunato Brandon Taylor fermo per 6-7 giorni per l’infiammazione al ginocchio e l’ultimo arrivato il centro maliano Aliou Diarra.

Parte meglio il Bayern sfruttando la verve offensiva del proprio centro Gabriel.

Sotto 6-14 la Virtus trova il break per riportarsi in scia con la tripla di Jallow, il canestro di un positivo McCormack e l’iniziativa di Daniel Hackett. Si vedono e con buone risposte anche i due diciottenni Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi fin dal primo quarto.

Il Bayern anch’esso incompleto, tanto da chiedere e ovviamente ottenere che la seconda amichevole, prevista inizialmente per oggi fosse annullata, tiene avanti la testa fino ad inizio della seconda frazione di gioco, quando Morgan, Smailagic e Alston Jr, danno la prima spallata, seguiti poi da Hackett, Jallow e McCormack.

Nella ripresa la Virtus parte fortissimo con le triple di Alston Jr e Morgan e il canestro di Luca Vildoza che vale il 52-44 e che costringe dopo appena 1’43” Herbert a chiedere tempo. La sfida procede a strappi con la forbice del distacco che si allunga e si accorcia e la Virtus che tiene la testa del match fino ad imporsi.