Virtus senza Polonara e Clyburn, Brescia perde Ndour per la serie

Virtus ancora senza Achille Polonara e Will Clyburn, Brescia che invece dopo gara-uno ha perso probabilmente per tutta la serie Maurice Ndour. Se da un lato i bianconeri sembrano aver trovato l’assetto giusto senza Clyburn, giocatore fin troppo ondivago in questa prima stagione bianconera, dall’altra invece la formazione di Peppe Poeta rischia di aver perso, nel momento decisivo della stagione, il leader difensivo.

Finale di terza frazione, Brescia avanti, in un azione offensiva, il lungo senegalese prova a superare Shengelia, ma qualcosa si rompe nella sua muscolatura mettendolo out per il resto del match e salvo miracoli per tutta la serie. Brescia è in apprensione per conoscere le condizioni fisiche del lungo, anche se non c’è grande ottimismo in casa biancoblù sul possibile ritorno in campo del senegalese, autore fin a questo momento di una serie di eccellenti prestazioni nei playoff.

Fuori Ndour Brescia rischia di avere rotazioni ancor più risicata nel reparto lunghi dove già Poeta era costretto a far fare gli straordinari oltre che al senegalese anche a Bilan e a mezzi lunghi come Burnell e Rivers. Cresceranno i minuti di Joseph Mobio, ma in termini di qualità e verticalità Brescia perde tanto. Da questo punto di vista dovrà essere brava la Virtus, che per altro dalla lunga distanza continua spesso e volentieri a fare cilecca, a battere la lingua dove il dente di Brescia duole, continuando ad andare con continuità dai suoi lunghi sottocanestro.

Oggi è già tempo di gara-due, se vogliamo le squadre non hanno nemmeno avuto il tempo di resettare dopo la sfida di giovedì che meno di 48 ore dopo sono di nuovo l’una di fronte all’altra le due squadre che si contendono il tricolore. Intanto dopo i due sold out, quello di giovedì e di oggi alla Segafredo Arena, anche il PalaLeonessa sarà tutto esaurito per gara-tre di martedì.

Filippo Mazzoni