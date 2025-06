Virtus, settimana decisiva: parte la volata. Vildoza: "Sono qui anche per Ivanovic"

La Virtus prova a dare l’accelerata decisiva al suo mercato. Sarà una settimana importante in casa bianconera, impegnativa ma che potrebbe sciogliere gli ultimi nodi e dare una dimensione ancor già chiara della squadra che proverà a difendere il titolo di campione d’Italia conquistato meno di 2 settimane fa nella finalissima con Brescia. Il direttore generale Paolo Ronci è al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di coach Dusko Ivanovic. Ci sono ruoli playmaker su tutti ben coperti, altri, l’ala piccola, invece tutta ancora da coprire, posizioni da chiarire e un bilanciamento tra giocatori italiani e stranieri da vagliare. Se per l’Eurolega non esistono limitazioni di sorta, per il campionato invece vale la regola della formula del 6+6 vale a dire 6 giocatori di formazione italiana e altrettanti di formazione straniera da mandare a referto. Il presidente Massimo Zanetti ha sempre parlato di rosa in fase di allestimento lunga, 15-16 elementi a comporla, atletica e giovane. Sarà una Virtus fin da subito competitiva almeno a livello nazionale, ma capace di crescere e provare a togliersi un po’ di soddisfazioni anche in Eurolega dove, la licenza triennale ottenuta, permette anche un po’ di programmazione in più rispetto agli ultimi anni. Gli arrivi ufficializzati di Luca Vildoza e Derrick Alston, quello solo da confermare di Saliou Niang, vanno ad aggiungersi alle tante conferme di Hackett, Pajola, Taylor, Akele, Diouf e del giovane Accorsi. Vildoza neoacquisto bianconero ha confermato a Sport24, durante lo Stoiximan AegeanBall Festival, i motivi che lo hanno spinto alla Virtus. "Ho parlato con Ivanovic, lui è uno dei motivi per cui ho scelto le V Nere; non avevo più posto all’Olimpiacos. Sono contento della scelta della Virtus avrò più palla in mano nella prossima stagione". Della rosa attuale intanto si punta a confermare anche Matt Morgan che in Virtus è stato un fattore importante con il tiro dalla lunga distanza, mentre la possibile cessione di Ante Zizic sarebbe vista senza troppi rimpianti, con la partenza del lungo verso la Turchia, direzione Besiktas, che alleggerirebbe, di molto, il monte ingaggi dando la possibilità di maggior margine di manovra. Per completare la rosa mancano ancora quindi 4-5 pedine. Per la tipologia di gioco voluta da coach Ivanovic, si punta ad avere un paio esterni e la conferma di Morgan e l’arrivo di Tommaso Baldasso, pista sempre molto calda, potrebbero essere non così lontani. In organico mancano ancora un paio di ali e qui c’è da registrare come si punti forte su Gabriele Procida il cui ingaggio potrebbe concretizzarsi a brevissimo, e sul già firmato Niang. Infine il ruolo di lungo, dove i movimenti dipendono come detto dal futuro di Zizic. In caso di partenza del croato, la Virtus è pronta a puntare su Johnathan Motley. Confermato infine l’interesse per Leonardo Totè.