Virtus sfida Umana Reyer Venezia in gara 4 dei playoff al Palasport Taliercio

MESTRE (Venezia)

E’ già tempo di gara 4 per la Virtus. Questo pomeriggio alle ore 18, al Palasport Taliercio, la formazione di coach Dusko Ivanovic affronta i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia.

A meno 48 ore dalla sconfitta delle terza sfida della serie dei quarti di finale playoff, Virtus e Venezia si ritrovano così di nuovo l’una di fronte all’altra con obiettivi diametralmente opposti. La Virtus, avanti adesso 2-1, ha a sua disposizione il secondo match point per chiudere e conquistarsi l’accesso alla semifinale, l’Umana Reyer invece vuole impattare sul 2-2 per riportare la serie invece martedì sera alla Segafredo Arena per la eventuale e decisiva gara 5.

Venerdì sera Venezia, spalle al muro, ha tirato fuori una prestazione di ottimo livello grazie ad una eccellente percentuale dalla lunga distanza in avvio, "sporcata" durante il match e all’ottima prestazione del duo Wiltjer-Kabengele con quest’ultimo in doppia-doppia dominante al rimbalzo.

Per riuscire a fare propria gara 4 la Virtus dovrà sicuramente cercare di fermare le conclusioni da fuori della Reyer e di limitare la fisicità del centro canadese Kabengele.

Rispetto alla sfide di venerdì sera la Virtus deve cercare di fare valere invece la qualità dei propri interpreti, Will Clyburn in primis, e avere una maggiore qualità da Ante Zizic e Momo Diouf sottocanestro per non costringere coach Ivanovic a schierare quintetti atipici.

Da capire bene anche le condizioni di Toko Shengelia che proprio nel finale della sfida del Taliercio è uscito stordito dal colpo subito da Kabengele nella lotta al rimbalzo.

Shengelia, salvo impreviste ricadute ci sarà, anche se ovviamente in casa Segafredo si cercherà di gestire la sua condizione fisica che deve crescere in questi playoff.

Ovvio che dall’esperienza di elementi come Daniel Hackett e Marco Belinelli, dalla fisicità di Isaia Cordinier, dalla leadership di Alessandro Pajola, ma anche dalla qualità di Achille Polonara, Nicola Akele e dalla freschezza di Matt Morgan ci si attende molto di più di quello che la Virtus ha fatto vedere, specie all’inizio del confronto di gara tre.

Il bilancio stagionale degli scontri diretti vede la Virtus avanti 4-1, ma si sa questi sono i playoff dove la pressione si fa sentire ancora di più e fanno discorso a sè. Direzione di gara affidata al trio composto da Lanzarini, Bongiorni e Quarta. Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno. Intanto Milano vince gara 4 (89-82) e conquista la semifinale chiudendo sul 3-1 la serie contro Trento.