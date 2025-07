Virtus, sfumati McKissic e Baldasso. Ronci su Sanli, Bingham e Procida

Un mercato in continuo movimento, una Eurolega che conferma formula, partecipanti e inizio della stagione e le parole di speranza e di lotta di Achille Polonara. Giornate intense in casa Virtus. Iniziamo dal mercato, in attesa dell’ufficialità di Saliou Niang che intanto parteciperà alla Summer League con i Cavs. Salutato Zizic, in vista di fare altrettanto, vedremo se e nel caso con che buonuscita, con Clyburn direzione Barcellona, la Virtus continua a monitorare il mercato alla ricerca degli elementi giusti da inserire nel posto giusto. Shaquille McKissic ha rinnovato con l’Olympiacos e così si parla di un interessamento per Jordan Mathews del Besiktas, club con il quale si è appena conclusa proprio la trattativa Zizic. Sempre per quel che riguarda il mercato stranieri, da registrare un interessamento bianconero anche per l’ala grande 203 cm, Juwan Morgan 28 anni, americano che nell’ultima stagione ha giocato al Buducnost.

Restano ancora valide le piste per il centro turco Sertac Sanli dal Fenerbahce e per l’altro lungo, Marcus Bingham dall’Hapoel Tel Aviv. Sul fronte italiani intanto la Bertram Derthona Tortona ha confermato Tommaso Baldasso, con un post sui propri canali social. Chiusa così la pista che portava all’esterno piemontese, la Virtus continua a tenere sotto quella che invece porta a Gabriele Procida. L’esterno free agent dell’Alba Berlino, vorrebbe rimanere il Eurolega, e la Virtus oltre a tornare in Italia gli offre l’occasione di partecipare alla massima manifestazione per club europea. Servirà probabilmente ancora qualche giorno per dipanare la matassa, ma l’interesse reciproco delle parti potrebbe portare ad una fumata bianca che accontenterebbe sia il giocatore che il club bianconero. Leonardo Totè per il quale si parlava di interesse della Virtus, finirà all’Armani Milano che punta sull’ex Fortitudo per sostituire Caruso in uscita.

Ieri intanto gli azionisti di Euroleague Commercial Assets si sono riuniti a Barcellona per l’Assemblea Generale dell’Eca. La stagione prenderà il via, con il primo turno di 30 settembre e con la conferma formale delle 20 squadre partecipanti alla massima manifestazione europea per club. La Virtus, che ha ottenuto una licenza triennale di Eurolega in questa stagione affronterà Efes Istanbul, Dubai, Fenerbahce Istanbul, Olympiacos Pireo, Real Madrid, Monaco, Armani Milano, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos Atene, Valencia, Baskonia, Barcellona, Asvel Villeurbanne, Parigi, Stella Rossa Belgrado, Bayern Monaco, Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas.