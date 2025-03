Virtus Shengelia, grinta Real: "Fuori l’orgoglio"

La voglia di celebrare, con una vittoria, i 25 anni dell’Eurolega, ma anche quella di continuare sulla strada intrapresa con la vittoria di lunedì con Trento e di onorare fino alla fine la competizione continentale. Reduce dal successo con la Dolomiti Energia che l’ha lanciata in testa al campionato, insieme a Brescia, la Virtus torna in campo stasera alle 20.45 sul parquet della Segafredo Arena per la sfida con il Real Madrid.

"Giochiamo contro il Real che è una squadra che vuole vincere e vuole entrare nei playoff ma anche noi vogliamo vincere perché considero i miei giocatori e la mia squadra una squadra vincente – conferma coach Dusko Ivanovic –. Vogliamo combattere fino alla fine per portare a casa questa partita". Una sfida e una competizione da onorare nel migliore dei modi per i bianconeri che dopo la presentazione di martedì, oggi scenderanno in campo con la canotta celebrativa di Eurolega. "Forte, Franco, Fermo, Fiero", ovvero le 4F disposte a croce, primo distintivo sociale della Sei Virtus, la Casa Madre che per l’occasione ha concesso l’utilizzo, faranno da richiamo sulla maglia dei bianconeri. Un richiamo al passato, sognando un futuro radioso, un accenna alla storicità con l’obiettivo che Marco Belinelli e compagni riportino in campo lo stesso spirito indomito e fiero delle V Nere.

Dal punto di vista tecnico la sfida con il Real, corazzata che per il momento non sta riuscendo a ripetere le eccellenti prestazioni degli ultimi anni, appare difficile. La Virtus non ha più nulla da chiedere alla propria avventura di Eurolega e potrebbe anche inconsciamente pensare già alla sfida di campionato di domenica a Napoli, i Blancos invece sono dodicesimi e quindi eliminati, ma distanti per altro appena 1 vittoria dai playin e 2 dall’accesso diretto ai playoff.

Ma a chi pensa che la diversità di stimoli potrebbe fare la differenza a rispondere è Toko Shengelia leader in campo e dello spogliatoio bianconero: "Ci attende una partita molto importante perché sappiamo che il Real Madrid verrà qui per provare a giocare la miglior gara possibile. Penso che noi in questo momento stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale e vincere questa partita potrebbe essere uno step importante per continuare in questa direzione".

I biglietti ancora a disposizione per stasera sono acquistabili su Vivaticket e da oggi pomeriggio alla biglietteria di Piazza della Costituzione aperta dalle 19.15. Direzione di gara affidata al trio composto da Difallah, Hordov, Sukys. Diretta tv su Sky, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.