Virtus Shengelia, sempre un Toko magico

Virtus Bologna

85

Reyer Venezia

74

SEGAFREDO : Hackett 6, Tucker 11, Cordinier 10, Shengelia 16, Diouf 13, Grazulis 5, Morgan 15, Pajola 4, Polonara, Belinelli 5, Akele, Visconti ne. All. Ivanovic.

UMANA VENEZIA: Ennis 15, Parks 12, Wheatle, Wiltjer 20, Kabengele 9, Simms 5, Mcgruder 4, Casarin, Tessitori 9, Lever ne, Fernandez ne, Janelidze ne. All. Spahija.

Arbitri: Attard, Bongiorni, Pepponi.

Note: parziali 21-13; 37-34; 57-53. Tiri da due: Virtus 22/33; Reyer 21/34. Tiri da tre: 9/32; 6/25. Tiri liberi: 14/19; 14/19. Rimbalzi: 31; 37

Forse un giorno diventerà una campagna pubblicitaria. "Avete problemi? Citofonate Shengelia". Già, perché Toko non ripete gli effetti speciali visti in riva al Bosforo – record di punti e di valutazione in Eurolega –, ma prende per mano i compagni. Sempre. Quando si alza l’intensità, quando gli avversari si avvicinano troppo, Toko si alza dalla panchina, annoda i lunghi capelli e, novello Sansone, mena fendenti (in senso buono) a destra e a manca. E la squadra ritrova le antiche certezze.

Conta così tanto, Toko, che in una serata tranquilla – nessuno strascico dopo la conferenza di patron Zanetti – che l’unico brivido lo regala lui. Nel secondo quarto si piega, chiede il cambio. Si siede, gli guardano l’articolazione sinistra. Un po’ di cyclette e l’uomo bionico è di nuovo in campo. Senza problemi. E senza problemi per la Virtus che resta sempre davanti, tranne lo 0-2 di apertura e l’11-12 firmato da due liberi di Simms.

Si va avanti a strappi: la Virtus non chiude la partita, ma Venezia non trova mai la forza per riaprirla.

Così, in una serata tutto sommato tranquilla e coincisa con le 350 partite in serie A per capitan Belinelli, c’è spazio anche per la prova balistica di Matt Morgan, che timido non è. E si fa trovare pronto, così come l’ex di Venezia Tucker. Gli unici brividi, in una squadra priva di Clyburn e Zizic, e con Holiday che presumibilmente tornerà per la gara di venerdì con Parigi, sono gli acciacchi.

Gli scricchiolii (delle ossa e delle articolazioni) e i malanni di stagione sono le uniche cose che preoccupano il fiero Ivanovic.

E Ivanovic? "Era importante tornare alla vittoria dopo due sconfitte che ci potevano stare, ma erano arrivate con una squadra senza energia. Non abbiamo giocato bene, ma lo abbiamo fatto come squadra, lottando, cercando le migliori opzioni possibili".