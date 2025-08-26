Virtus, si alza il sipario: oggi al via il raduno. La spinta dei tifosi per Hackett e compagni

Primi passi per la nuova Virtus. Prende ufficialmente il via quest’oggi, con il raduno e l’inizio della preparazione, la nuova stagione dei bianconeri campioni d’Italia. Sarà un inizio al piccolo trotto, senza i quattro nazionali, Alessandro Pajola, Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang impegnati agli Europei, in attesa di novità di mercato, oggi il dg Paolo Ronci oltre a fare il punto della situazione potrebbe svelare novità in tal senso.

La truppa a disposizione di coach Dusko Ivanovic si ritrova infatti alla Palestra Porelli per il primo allenamento. Raduno e primo appuntamento a porta aperte equivale a dire il solito grande bagno di folla.

Saranno in tanti i tifosi bianconeri che vorranno salutare il ritorno di Daniel Hackett, che vista l’assenza di Pajola sarà chiamato a guidare il gruppo, Matt Morgan, Brandon Taylor e del giovane Matteo Accorsi, ma anche a dare il benvenuto ai tanti volti nuovi di questa rinnovata, ringiovanita, ma giustamente non meno ambiziosa Virtus. Gli occhi dei tifosi saranno sopratutto per il trio Carsen Edwards, Alen Smailagic, Luca Vildoza le nuove colonne portanti della Virtus voluta da coach Ivanovic.

C’è curiosità per vedere all’opera Edwards capocannoniere dell’ultima Eurolega, l’argentino Vildoza giocatore che da sempre ha un feeling speciale con Ivanovic e capire lo stato di forma del lungo Smailagic, a lungo in ballottaggio per essere convocato agli Europei con la Serbia. Non manca per altro la curiosità per vedere all’opera Derrick Alston jr, Karim Jallow, Abramo Canka tre elementi che, per un motivo o per l’altro sono facce forse meno conosciute al gran parte del pubblico bianconero, ma non meno importanti pedine nel prossimo scacchiere della V Nera.

Dalle 18.45, per l’ultima parte del primo allenamento, le porte della palestra Porelli si apriranno per stampa e pubblico proprio per mettere ai tifosi di poter abbracciare i propri beniamini facendo sentire tutto il trasporto e il calore che i bianconeri hanno sempre manifestato.

La Virtus continuerà a lavorare per i prossimi giorni alla Porelli, prima di spostarsi in ritiro ad Asolo, dal 29 agosto al 3 settembre. Proprio il Pala Asolo sarà il teatro della prima amichevole stagionale della Virtus, in programma il 3 settembre alle 18 con Verona, ambiziosa formazione di serie A2. Il ricavato della vendita dei biglietti della partita andrà in beneficenza al progetto Dignity No Profit People che sostiene l’alfabetizzazione dei bambini, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Matambo, in Mozambico. In occasione del raduno, riaprirà dalle 15 alle 19 anche il Virtus Shop.

Ufficializzato infine anche lo staff tecnico che affiancherà coach Ivanovic nella gestione della squadra, con Nenad Jakovljevic, Nenad Trajkovic e Cristian Fedrigo viceallenatori, Daniele Parente development coach, Roberto Bellini e Samuele Mongardi assistenti allenatori, Francesco Olivo responsabile scouting, Emanuele Tibiletti responsabile preparatore fisico, Federico Conti preparatore fisico, il dottor Diego Rizzo responsabile sanitario, il dottor Simone Paltrinieri medico sociale mentre il team manager sarà Alessandro Ferrone.