Virtus, Smailagic è già in forma Eurolega. Ma con il Partizan si fa sentire la stanchezza

A Lucca, nel torneo Carlo Lovari, la Virtus cade nella finale con il Partizan Belgrado. Scarto pesante, alla sirena, -32. Ma all’intervallo, fino a quando girano le gambe, la Virtus resta in partita. Poi i ragazzi di Obradovic prendono il sopravvento. Alle assenze dei quattro nazionali e di Carsen Edwards si aggiunge, all’ultimo momento, anche l’indisponibilità di Luca Vildoza.

Nulla di preoccupante in prospettiva. L’argentino sente un dolorino alla schiena, probabile contrattura, prima della partita e resta in panchina a guardare. Senza Vildoza e senza Edwards e Pajola, salta del tutto la trazione anteriore bianconera.

Ivanovic ha fatto capire di voler puntare molto sulla presenza di tre piccoli in campo. Ma ieri, appunto, i piccoli erano solo tre – Taylor, Morgan e Hackett – senza possibilità di cambi all’altezza. E contro una squadra già rodata del calibro del Partizan, la Virtus ha finito per pagare dazio. Non solo ombre, però, perché Alen Smailagic, che fino a due anni fa giocava a Belgrado, si è messo in luce contro Tyrique Jones. Punti, difesa e pure una stoppata. Alla terza uscita, in attesa di nuovi test, può andare bene così. Entro mercoledì, nel frattempo, dovrebbe arrivare in città Aliou Diarra e la Virtus sarebbe così al completo. In attesa di capire anche quale decisione verrà presa su David McCormack che in queste uscite, pur essendo solo un aggregato, non ha mai fatto mancare il suo apporto.

L’uscita di scena dell’Italia dagli Europei, nel frattempo, comporta un rientro anticipato dei quattro moschettieri azzurri, Alessandro Pajola, Momo Diouf, Saliou Niang e Nicola Akele. Contratti alla mano i quattro hanno diritto a 5-6 giorni di riposo (sono al lavoro da fine luglio). Forse potrebbero essere presenti, ma in borghese, sabato sera quando, al PalaDozza, la Virtus sfiderà il Bayern Monaco. E Ivanovic, per l’occasione, potrebbe fare debuttare quell’Edwards che, con la maglia del Bayern, è cresciuto a tal punto da diventare il bomber di Eurolega.

Virtus-Partizan 67-99 (22-22; 41-48; 53-74, i parziali). Virtus Bologna: Vildoza ne, Accorsi 2, Smailagic 14, Taylor 10, Baiocchi, Alston Junior 7, Canka, Hackett 5, Menalo ne, Morgan 16, Mc Cormack 6, Jallow 7. All. Ivanovic. Partizan Belgrado: Milton 14, Ntilikina, Washington Junior 34, Osetkowski 2, Bosnjakovic 3, Mijalovic 7, Pokusevski, Brown 14, Lakis 3, Parker 8, Danilovic, Jones 14. All. Obradovic.

Un’ultima annotazione sull’Europeo che fa vittime illustri. Dopo la Serbia ne fa le spese la Francia degli ex Mam Jaiteh e Isaia Cordinier, battuti proprio da Toko Shengelia e dalla Georgia.