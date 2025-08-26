Virtus, mille tifosi al raduno: bagno di folla per i campioni d’Italia

Bologna, 26, agosto 2025 - Mille tifosi e tanta passione. Il primo giorno di allenamento della Virtus è stato un vero e proprio bagno di folla per i campioni d’Italia. Davanti a tantissimi tifosi accorsi alla palestra Porelli per celebrare i propri compagni, la formazione di Dusko Ivanovic ha iniziato oggi la sua preparazione.

Primo allenamento della Virtus alla palestra Porelli di Bologna, folla di tifosi (foto Schicchi)

La carica del pubblico bianconero, la gioia di riprendere dopo aver concluso un ciclo fantastico con la vittoria del 17°tricolore nel giugno scorso e la voglia di aprirne subito nuovo, ha ripreso, con tanti volti nuovi una nuova stagione. Il popolo bianconero ha così osservare da vicino i nuovi arrivi Edwards, che ha lavorato a parte in palestra dopo l’infortunio da cui è reduce ma che non si è sottratto al saluto ai tifosi, ma anche Alston, Smailagic, Jallow, Vildoza e Canka e riabbracciare Hackett, Taylor e Morgan grandi protagonisti della vittoria tricolore. Il più atteso è stato sicuramente lui, Daniel Hackett, vice capitano bianconero e con Capitan Futuro Alessandro Pajola in azzurro, insieme a Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang, è stato lui a rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali. “Faccio un grande in bocca al lupo a Pajola e agli altri azzurri, quindi mi fa piacere aprire questa nuova stagione da vice capitano, con lo scudetto sul petto - conferma Hackett - Ce lo siamo guadagnati, sappiamo quanto è stata difficile e dura la scorsa stagione: la società ha fatto un gran lavoro per costruire una squadra che sulla carta è molto competitiva, ora sta noi fare gruppo e fare chimica. Affronteremo ogni giorno con il massimo dell’impegno. Siamo rimasti in pochi degli anni passati, quindi cercheremo noi di fare il massimo possibile per i nuovi arrivati. Il coach vuole che corriamo, che ci impegniamo al massimo: dovremo lavorare migliorando giorno per giorno. Il coach ha parlato individualmente con ognuno di noi. Aggiungiamo giocatori di talento, atletici, giocatori che l’Eurolega la masticano bene come Vildoza ed Edwards: vogliamo offrire una pallacanestro rapida e aggressiva, da squadra affamata”. La Virtus continuerà a lavorare, fino a domani, alla Porelli. Da venerdì 29, la squadra si trasferirà ad Asolo, dove i bianconeri rimarranno in ritiro fino al 3 settembre giorno nel quale è in programma la prima amichevole stagionale con Verona.