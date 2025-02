La Virtus Bologna sfida Tortona e pensa alla Coppa Italia

Bologna, 8 febbraio 2025 - Lasciata alle spalle la doppia sfida di Eurolega, la Virtus torna a concentrarsi sul campionato. Domani, 9 febbraio, alle 19.30 la formazione di Dusko Ivanovic sarà in campo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per affrontare la Bertram Derthona Tortona.

Chiusa per il momento la parentesi continentale, le V Nere sono attese domani dalla sfida di campionato con Tortona, e poi, sempre in Piemonte, dal confronto di mercoledì prossimo, a Torino sede della Final Eight di Coppa Italia, nei quarti di finale con l’Armani Milano.

Prima della Coppa c’è però da concentrarsi sull’insidia Tortona, avversaria tutt’altro che facile da affrontare nel confronto che attende domani sera i bianconeri.

La Bertram Derthona Tortona, dopo le sconfitte di Trieste in campionato e di Atene contro l’AEK in BCL, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal successo contro Venezia in campionato e il doppio turno di Eurolega con Paris Basketball e Partizan Belgrado.

Tortona senza Arturs Strautins è out per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, fuori per tutto il resto della stagione, mentre la Virtus come al solito rinuncia ad Ante Zizic a causa di una borsite olecranica al gomito sinistro e Will Clyburn per una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro.

Due invece gli ex, Kyle Weems è stato a Bologna per quattro stagioni dall’annata 2019/20 a quella 2022/23, club con cui ha conquistato l’Eurocup nel 2022, lo Scudetto del 2021 e le due Supercoppe italiane del 2021 e 2022. Le sue medie nelle competizioni nazionali sono state di 10.3 punti e 3.9 rimbalzi a partita, mentre nella Virtus c’è Andrejs Grazulis che ha giocato a Tortona in A2 nell’annata 2019/2020, viaggiando a 16.8 punti e 8.3 rimbalzi di media.

Precedenti

Questa sarà la gara numero 22 tra le squadre, con Bologna avanti per 16-5 nel totale ma in svantaggio per 3-4 nelle sfide giocate in casa del Derthona. Le due società si sono incrociate anche nei quarti di finale degli scorsi playoff (vinse la Segafredo per 3-2).

L’andata

In regular season le squadre si sono già affrontate mercoledì 6 novembre 2024 nel recupero della 4ª giornata (precedentemente rinviato per l’alluvione che aveva colpito l’Emilia-Romagna), quando ad avere la meglio fu la Virtus per 85-81, grazie ai 16 punti del decisivo Morgan e ai 14 punti di Zizic e Belinelli.

Arbitri: Direzione di gara affidata a Baldini, Quarta, Galasso.

Radio & Tv: Diretta tv su Dazn, radio su Nettuno Bologna Uno, differita su Trc.