Virtus Trapani, ultima sfida di campionato: quando e dove vederla in tv

Bologna 10 maggio 2025 - Ultima sfida di campionato, con primo posto in palio. Virtus e Trapani, oggi l’una di fronte all’altra, si giocano il primato negli ultimi 40’ di stagione regolare. Domani, domenica 11 maggio alle 18.15 alla Segafredo Arena, bianconeri e siciliani si giocano il primo posto e con esse il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff.

Le dichiarazioni dell’Assistant Coach Nenad Jakovljevic alla vigilia della sfida: “Ultima partita della regular season in cui affrontiamo Trapani, in una sfida che non ha bisogno di particolari spiegazioni o introduzioni. I nostri avversari hanno molti punti di forza e hanno dimostrato fin qui di poter segnare in tanti modi. I numeri stanno confermando questo: Trapani è prima per punti segnati, percentuali da 3 punti, ma anche per assist. Sarà di assoluta importanza e fondamentale per noi l’approccio difensivo sin dalla palla a due: vogliamo affrontare la gara giocando di squadra, aspetto che deve rappresentare il nostro marchio di fabbrica. Lottare per ogni pallone e credere nella forza di squadra dovrà essere la nostra caratteristica principale per poter competere contro un’avversaria di questo calibro. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e il loro supporto dovrà essere per noi una spinta ulteriore, domani e per il finale di stagione.”

Fronte Trapani a presentare la sfida è coach Jasmin Repesa: "Ci prepariamo normalmente come per ogni partita. Giochiamo contro una squadra storicamente molto importante, che dà quasi due mesi, gioca in un modo veramente straordinario, con grande fiducia, grande forma e prima di tutto con una grande difesa. Abbiamo fatto tutto durante la settimana per preparare la partita al meglio possibile".

Andata

Le due squadre si sono affrontate in stagione lo scorso sabato 28 settembre nel corso della giornata inaugurale di questo campionato, con la Virtus vincente per 88-89 guidata dall’apporto decisivo nel finale di Pajola e Cordinier (autore quest’ultimo di 13 punti).

Arbitri

Direzione di gara affidata a Manuel Attard, Guido Giovannetti, Daniele Valleriani.

Radio & tv

Diretta DAZN, DMAX e Radio Nettuno Bologna Uno.