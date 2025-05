La Virtus soffre contro Trapani, vince ed è regina

Bologna, 11 maggio 2025 – La Virtus vince la battaglia della Segafredo Arena superando dopo un supplementare Trapani e si guadagna il primo posto in classifica e relativo vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. Una Virtus stoica mette freno alle ambizioni dei siciliani e regala al suo popolo una notte magica. Primato meritato per la formazione di Dusko Ivanovic che perde per strada Alessandro Pajola, problema alla caviglia ma viene trascinata prima da Will Clyburn e poi nei supplementari da Isaia Cordinier.

Una vittoria che vale il primo posto, con le V Nere che quindi finiscono nella parte del tabellone dove sfideranno nella serie dei quarti Venezia (prima due gare in casa il 18 e 20 maggio) e in caso di passaggio del turno poi in semifinale la vincente dell’altro quarto che metterà di fronte Trento quarta e Milano quinta.

Alla Segafredo Arena, Virtus e Trapani hanno dato vita a una sfida dalle mille emozioni. Parte meglio la Virtus avanti 11-4 al 5’. Due triple di fila di Morgan, un altro canestro di Clyburn e i liberi di Shengelia valgono il 23-13. Gli Shark non mollano infilano un break di 0-8 sfruttando la fisicità di Yeboah e Eboua. Ivanovic e Repesa giocano la lo sfida come fosse una partita a scacchi con mosse e contromosse, difese adattate e quintetti atipici: un vero duello nel duello quello tra i due tecnici.

La Virtus tiene sempre avanti la testa, ma l’elastico del distacco continua ad allungarsi e accorciarsi. La ripresa inizia con l’8-0 Virtus e Repesa costretto a chiedere tempo dopo 1’18“ sul 55-37. Trapani risale fino a -7, sul 65-58, costringendo Ivanovic a chiedere tempo al 28’. La Virtus spinta dal pubblico mette grinta, energia, qualità, Trapani non molla impatta sull’ 82-82 al 38’. Il finale è mozzafiato. Eboua porta avanti gli Shark, la tripla di Akele ribalta il punteggio a 37“ dalla fine. Eboua dalla lunetta fa 1 su 2, ma Alibegovic segna il +2 ospite a 4.6“ dalla fine. A filo di sirena finale Cordinier segna il pari che porta al supplementare. Senza Clyburn, Shengelia e Hackett fuori per falli e Pajola infortunato, a prendersi la squadra sulle spalle è ancora Isaia Cordinier: vittoria e primato.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 101

TRAPANI SHARK 96

(dopo un tempo supplementare)

SEGAFREDO: Hackett 5, Cordinier 16, Clyburn 28, Polonara 6, Zizic 12; Pajola 6, Morgan 12, Belinelli 2, Akele 5, Shengelia 9, Diouf, Accorsi ne. All. Ivanovic.

TRAPANI: Robinson 21, Brown 7, Petrucelli 4, Alibegovic 10, Horton 2; Eboua 21, Notae 8, Rossato 2, Galloway 13, Yeboah 8, Mollura ne, Gentile ne. All. Repesa.

Arbitri: Attard, Giovannetti, Valleriani.

Note: parziali 23-13, 47-37, 71-62. Tiri da due: Virtus 18/42; Trapani 21/44. Tiri da tre: 14/31; 10/32. Tiri liberi: 23/29; 24/31. Rimbalzi: 47; 42.