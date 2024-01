Virtus, tre obiettivi. Ritrovare la vittoria,. Shengelia e Hackett

Dall’inizio della stagione la Virtus sta attraversando il primo momento di difficoltà. Fin qui la squadra allenata da Luca Banchi non aveva mai infilato tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega e ora ci si interroga dove i bianconeri troveranno le energie per ripartire.

In un qualche modo il calendario dà una mano non piccola dato che alla Segafredo Arena arriveranno gli avversari che la classifica della serie A e quella europea descrivono come gli avversari più deboli. Domani tocca a Brindisi far visita ai bolognesi, mentre giovedì toccherà al Villerbaunne che continua a perdere le partite anche dopo l’esonero del ct azzurro Gianmarco Pozzecco.

Due occasioni importanti per riprendere il filo del discorso e per difendere quel terzo posto continentale che la V nera si è guadagnata fino a qui essendo la vera sorpresa di questa prima parte europea. Il fatto che siano in tanti a lamentarsi di quanto sia impegnativo restare competitivi nell’intreccio tra lega ed Eurolega, vista l’alta concentrazione di partite, ha la stessa valenza di una pacca sulla spalla, ma non aiuta la Segafredo a uscire dal tunnel.

I tanti problemi fisici che hanno sistematicamente colpito il reparto dei lunghi hanno esaurito Toko Shengelia, e una situazione simile ha tolto parecchia benzina a Daniel Hackett. Non è un segreto che questo sia l’asse portante della squadra, un collante che tiene unito gli altri giocatori. Con il rientro di Jordan Mickey Banchi domani può permettersi di far rifiatare il lungo georgiano, mentre il play è probabilmente l’unico tassello del mosaico a essere difficilmente sostituibile. Per quanto intelligente dal punto di vista cestistico Alessandro Pajola non ha ancora la sufficiente esperienza, mentre Iffe Lundberg non ha nelle sue corde la gestione della squadra.

La Virtus può fare affidamento sulla qualità morale del gruppo. Se è vero che la stanchezza ha disunito una squadra che aveva nel gioco d’insieme l’arma migliore, è altrettanto vero che anche in queste tre sconfitte è stata trasmessa l’impressione di aver messo in campo tutto quello che c’era nel corpo e che, al di là di qualche gesto di nervosismo, tutti hanno cercato di prendersi le proprie responsabilità in base a quelle che sono le gerarchie costruite dall’allenatore. In questo scenario pesa l’assenza di Ognjen Dobric, l’esterno serbo che è alla prese con un problema alla caviglia sinistra.