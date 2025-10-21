Virtus, un risveglio davvero brusco. Poca energia, così Cremona domina

VIRTUS 69 CREMONA 86

OLIDATA: Taylor 8, Edwards 8, Jallow 9, Alston Junior 8, Diouf 8, Diarra 2, Niang 8, Pajola 3, Vildoza 1, Hackett 4, Akele 7, Accorsi 3. All. Ivanovic.

VANOLI CREMONA: Durham 17, Veronesi 11, Willis 14, Ndiaye 11, Anigbogu, Grant 9, Casarin 10, Jones 11, Burns 3, Galli. All. Brotto.

Arbitri: Bongiorni, Noce, Lucotti.

Note: parziali 23-19; 30-41; 50-73. Tiri da due: Virtus 18/31; Cremona 18/32. Tiri da tre: 7/25; 13/24. Tiri liberi: 12/17; 11/16. Rimbalzi: 29; 30.

Troppo brutta per essere vera. La Virtus cercava il poker di vittorie dopo le fatiche di Eurolega. Si scontra, invece, contro una Cremona che non ha paura di nulla e che, grazie anche alle amnesie dei bianconeri, piazza un parziale di 0-28, toccando 30 punti di vantaggio sul 39-69.

E dire che la Virtus, dopo tre minuti del secondo quarto, sembrava aver messo le mani sulla partita. O quantomeno averle dato un indirizzo. Una tripla di Brandon Taylor porta Bologna avanti sul 30-21. Brotto chiama timeout e quello che dice ai sui ragazzi deve essere davvero miracoloso. Perché la Virtus si addormenta. Dieci minuti interi senza segnare e un parziale al passivo, 0-28, che entra di diritto nel guinness dei primati, negativi, della storia della V nera.

La Virtus cade in casa, sotto gli sguardi increduli di Joey Saputo e Claudio Fenucci, presidente e amministratore delegato del Bologna. La stanchezza per una squadra reduce dal doppio impegno europeo (restano fuori, per turnover, Matt Morgan e Alen Smailagic) è un fatto che pesa. Ma che non può giustificare una rottura così prolungata per una squadra che ha un organico di tutto rispetto.

Ivanovic le prova tutte per scuotere la squadra. A 1’48’’ dalla fine della terza frazione, mette in campo anche il dodicesimo uomo, che sarebbe poi il giovane Matteo Accorsi, che risponde subito presente con una tripla. Ma non può essere un ragazzino, per quanto di talento, a dovere dare la spinta a un gruppo che, dopo aver rimesso a posto il bilancio in Europa – dove grazie all’impresa di Francia si parla di 3 vittorie e 2 sconfitte – cade rumorosamente nel campionato italiano. Il massimo sforzo bianconero produce un -9 sul 67-76 (tripla e due liberi di Karim Jallow), ma non è sufficiente per riprendere Cremona.

In testa, a punteggio pieno, resta così solo Brescia, finalista tricolore pochi mesi fa. E ci sarebbe anche la Trapani di Gelsomino Repesa, se i siciliani non avessero iniziato la stagione con il fardello di quattro punti di penalizzazione.

Venerdì si torna in campo, sempre al PalaDozza, con il Panathinaikos Atene. Ma alla Porelli, in questi giorni, ci saranno musi lunghi. E tanto lavoro.

La classifica: Brescia 6; Virtus Bologna, Trento, Tortona, Venezia, Reggio Emilia, Cremona e Milano 4; Cremona, Trapani, Trieste, Varese, Cantù e Napoli 2; Sassari, Udine e Treviso 0.