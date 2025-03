Virtus, un ritrovato entusiasmo. Maglia speciale e l’affetto dei tifosi

Una maglia celebrativa e l’affetto dei propri tifosi. Il dopo Trento, sfida che ha portato la Virtus al comando della classifica di serie A in coabitazione con Brescia, è stato decisamente dolce per la formazione di Dusko Ivanovic. Ieri infatti è stata presentata ufficialmente la maglia celebrativa per la storia dell’Eurolega, con la Virtus che è stata, la prima squadra in assoluto e l’unica italiana a vincere la competizione. Il richiamo sulla maglia è al primo distintivo sociale della Sef Virtus, Casa Madre della Virtus sezione Pallacanestro: venne ideato nel 1875 e si tratta dello scudetto con quattro "F", disposte a croce. Il significato di quelle quattro lettere è "Forte, Franco, Fermo, Fiero". Marchio registrato dalla Casa Madre, il presidente della Sef Cesare Mattei ha autorizzato il suo utilizzo per la storica occasione.

La presenza di Sermasi, vice presidente della sezione basket, ma anche presidente della sezione scherma, nonché membro del consiglio Sef, ha reso tutto più semplice. Sulle canotte compare anche la V Nera che, nella maglia celebrativa per i 25 anni di Euroleague, torna come era stata utilizzata in partita fino agli anni 90.

La divisa è stata prodotta in edizione limitata ed è stata presentata al pubblico ieri pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione dello Shop Adidas nella Casa Virtus Alfasigma, in via dell’Archeggio. Per le V Nere è stata l’occasione di ricevere l’abbraccio del pubblico e sentire ancora più vicini il calore e la passione di una tifoseria che vuole continuare a sognare il titolo tricolore. In tanti non hanno perso l’occasione per poter salutare, scambiare qualche battuta e farsi fotografare con Momo Diouf e Ante Zizic.

La vittoria con Trento ha riportato sicuramente ottimismo in casa bianconera, con la Virtus che punta a consolidare l’attuale posizione in classifica e a cercare di avere, più a lungo possibile il vantaggio del fattore campo. Canotte e celebrazioni a parte, domani sarà già tempo di Eurolega per la Virtus con la sfida in programma alle 20.45 alla Segafredo Arena con i Galacticos del Real Madrid, loro, sì, in piena corsa per un posto tra playoff e playin.