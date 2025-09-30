Virtus, una notte Real per aprire l’Eurolega. Pajola: "I nostri tifosi ci daranno la carica"

Sarà una prima di Eurolega dal grande fascino. Sarà l’avversaria di turno, il Real Madrid con il ritorno dell’ex Sergio Scariolo e di quel Gabriele Procida a lungo desiderio estivo bianconero, sarà per l’attrazione che porta con sé il PalaDozza, stasera (ore 20.45) già tutto esaurito in prevendita, ma il confronto che apre l’Eurolega della Virtus assume le sembianze di qualcosa di particolare, unico e chissà, dipenderà dal risultato in campo, di magico. Lasciata alle spalle la Supercoppa, senza nemmeno troppi rimpianti in casa bianconera ci si prepara alla prima.

"Iniziamo contro una delle migliori squadre della competizione, con un roster davvero completo – conferma coach Dusko Ivanovic –. Gioca in maniera dura e usa tanto la transizione come soluzione offensiva. Noi dobbiamo migliorare alcune cose rispetto all’ultima gara contro Milano, giocando meglio in difesa e con più presenza a rimbalzo".

Virtus ancora priva di Nicola Akele, ma con tutto il resto del roster a disposizione. E come già contro Milano (fuori, oltre ad Akele, anche Taylor e Diarra), il tecnico montenegrino.

"Giochiamo davanti ai nostri tifosi e questo ci dovrà aiutare contro una squadra di altissimo livello, una delle migliori in Eurolega – sottolinea capitan Alessandro Pajola –. Sarà una partita da approcciare con concentrazione fin dall’inizio, soprattutto partendo dalla difesa che deve essere il nostro marchio di fabbrica per tutti i 40 minuti". Parole, quelle del coach e del capitano, che inquadrano benissimo quella che è l’atmosfera in casa bianconera alla vigilia.

A margine della presentazione del campionato di serie A, alla Torre Unipol, ha invece parlato il ceo della Virtus Marco Comellini. "Sabato abbiamo dimostrato che la squadra ha già ottimi meccanismi, nonostante l’arrivo tardivo dei quattro nazionali azzurri. Abbiamo disputato un’ottima partita, fino a due secondi dalla fine, dalla vittoria alla sconfitta questa è la meraviglia dello sport che tanto amiamo. In ogni caso arriviamo all’Eurolega e al campionato con un approccio assolutamente positivo, soddisfatti, ma possiamo solo migliorare".

Il ceo bianconero si sofferma sull’eterna sfida con Milano. "L’Olimpia è una grandissima realtà, sarà un bel duello, ma ci sono anche altre squadre che si sono rinforzate. Noi e Milano abbiamo anche l’Eurolega, che assorbe tanta energia. Sarà un campionato bello, aperto e interessante". Poi le parole di Comellini scivolano al confronto di stasera. "Il Real Madrid è subito un banco di prova difficile, ma è bello. Lo sponsor di Eurolega? Non è un problema, le sponsorizzazioni sono sempre ’in progress’. Noi continueremo a valutare, a cercare, a capire quali partner possono essere interessati a sviluppare con noi un percorso che ci garantisce una presenza stabile per almeno tre anni. Il nuovo palasport? La consegna è prevista per la Coppa Davis, nel novembre dell’anno prossimo, sarà un secondo asset molto importante".