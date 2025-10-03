La Virtus passa dal Real alla realtà. Valencia riporta la V nera per terra

Valencia (Spagna), 3 ottobre 2025 - La Virtus cade a Valencia. La prima trasferta di Eurolega finisce con un ko per i bianconeri che cedono in terra iberica complice una difesa poco efficace, di fronte ad una squadra che mette più energia ed è più presente a rimbalzo (40-27) di una V Nera positiva in attacco, ma poco incisiva invece nel fermare e nel pareggiare la fisicità avversaria. A Valencia è giornata di festa, con il club spagnolo che celebra con il tutto esaurito, la prima di Eurolega del nuovo impianto, la Roig Arena palazzetto dello sport da 15mila posti. In un atmosfera straordinaria e di fronte agli occhi interessati anche l’ex bianconero Antoine Rigaudeau, la Virtus si presenta con gli stessi 12 del confronto di martedì sera con il Real Madrid e con tutta l’intenzione di ripetere la prova offerta martedì con i Galacticos al PalaDozza. Il primo strappo è proprio della Virtus con capitan Alessandro Pajola e Carsen Edwards protagonisti del 9-13. La marea arancione risponde con un break di 10-2 costringendo, al 7’ sul 21-17, Ivanovic a chiedere tempo. Pian piano la maggiore energia di Valencia manda in affanno la Virtus. ?Due canestri di fila di Moore e uno di Kameron Taylor portano infatti i padroni di casa avanti 37-25 al 13’ dopo un nuovo parziale di 11-2. ?Sul -12, ci pensa Morgan a togliere le castagne dal fuoco per la Virtus, con 10 punti in rapida successione per un 2-10 che riapre la sfida. Ivanovic si affida anche a quintetti atipici con Niang e Jallow coppia di lunghi con buoni risultati. Ad inizio ripresa Edwards segna subito il -1, poi l’azzurro Thompson si mette in moto e da il via al parziale di 11-0 che costringe Ivanovic a chiedere tempo 22’30» di nuovo sul -12. Jallow e Pajola tengono a galla una Virtus che ritrova energia anche dall’ingresso di Diarra e dalle giocate di Morgan e Jallow che la riportano scia. I bianconeri arrivano sempre ad un passo da Valencia, ma non riescono mai a trovare il colpo per ribaltarla. A metà ultimo parziale i bianconeri finiscono di nuovo sotto con De Larrea che fa malissimo ai bianconeri e guida Valencia alla vittoria. Prossimo appuntamento per i bianconeri lunedì sera al PalaDozza per la prima di serie A con Napoli. In Eurolega invece Pajola e compagni torneranno in campo giovedì prossimo 9 ottobre all’Adidas Arena contro i padroni di casa del Paris.

Il tabellino

VALENCIA 103

VIRTUS BOLOGNA 94

VALENCIA: De Larrea 23, Puerto 2, Moore 15, Reuvers 15, Pradilla 5; K. Taylor 14, Sako 2, Thompson 13, Iroegbu 3, Costello 3, Sestina 3, Nogues. All. Martinez.

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 9, Edwards 15, Jallow 11, Alston Jr 15, Smailagic 8; Vildoza 2, Niang 4, B. Taylor, Hackett, Morgan 24, Diouf 2; Diarra 4. All. Ivanovic. Arbitri: Pukl, Nedovic, Sukys. Note: parziali 26-23, 49-46, 75-71. Tiri da due: Valencia 26/39; Virtus 27/47. Tiri da tre: 12/30; 8/23. Tiri liberi: 15/21; 16/17. Rimbalzi: 40; 27.