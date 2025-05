Virtus: valutazioni dei giocatori dopo la partita, Morgan decisivo

Hackett 6 (in 14’ 0/3 da tre, 2 rimbalzi, un recupero, una persa, un assist). La consueta energia, ma non trova la via del canestro.

Cordinier 6 (in 21’ 1/6 da due, 1/3 da tre, 5/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperi, 3 assist). Latita per larghi tratti. Ci sarebbe bisogno della sua vitalità.

Clyburn 6,5 (in 32’ 3/10 da due, 4/9 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 4 recuperi, 4 assist). Parte bene, anzi benissimo. Nel primo tempo c’è solo lui. Poi spaventa infilandosi negli spogliatoi per un colpo. Per fortuna rientra.

Shengelia 5 (in 19’ 3/5 da due. 0/1 da tre, 2 perse, un assist). Non è questione di contratto o di futuro. Perché Toko ha un cuore che fa provincia. Ma fa tanta troppa fatica.

Zizic 5,5 (in 15’ 3/6 da due, 2 rimbalzi, 2 stoppate, un assist). Servirebbe qualcosa di più per andare lontano.

Polonara 6,5 (in 23’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata, un recupero, 2 assist). Achille lotta e resta con la testa concentrato: sbaglia due liberi, nell’azione successiva si riscatta con un recupero.

Pajola 7 (in 26’ 2/3 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Meno brillante del solito capitan Futuro. Ma mette dentro le triple che tengono a galla la Virtus in un momento in cui il canestro si fa piccolo piccolo. Limitato dai falli.

Diouf 7 (in 22’ 2/2 da due, 4/6 ai liberi, 4 rimbalzi, una stoppata, una persa un recupero, 4 assist). Sulla carta è uno dei più ingenui. Ci mette fisico e testa. Bravo Momo a non tremare quando il gruppo rischia di deragliare.

Morgan 7,5 (in 23’ 1/2 da due, 3/5 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, 2 assist). Primo tempo così così. Poi scopre che c’è bisogno di lui. E allora fa gli assalti con la baionetta tra i denti. I canestri più importanti della ripresa, quando la Virtus è sotto, sono i suoi. Sua anche la tripla che dà un indirizzo preciso al match.

Belinelli 6 (in 4’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, una persa). Subisce un colpo a fine primo tempo. Non viene più riproposto.

Taylor sv (in 7’’). Ritenta.

a.gal.