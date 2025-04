Virtus, domenica 27 aprile la sfida con Varese: ecco dove vederla in tv

Bologna, 26 aprile 2025 - Terzultimo appuntamento della stagione regolare per la Virtus. Domani la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare la Openjobmetis Varese.

Palla a due alle 19.30 per una sfida da vincere per consolidare la vetta della classifica, con Achille Polonara e compagni (lunedì alle 17 al Barberino Outlet l’incontro con i tifosi bianconeri, è possibile inviare le domande per l’ala bianconera a [email protected]) vogliosi da una parte di vendicare la sconfitta dell’andata, dall’altra di continuare il loro ottimo momento di forma.

“Affrontiamo una squadra che ha cambiato, negli due ultimi mesi, allenatore ed interpreti, riuscendo comunque a mantenere la stessa pericolosità offensiva e migliorando la parte difensiva - sottolinea l’assistant coach Daniele Parente -. Sarà necessario partire dalla responsabilità individuale difensiva, in quanto tutte le loro guardie sono abili a creare sia per loro stessi che per i compagni. Hanno giocatori che tirano oltre il 40% da 3 punti e possono contare sul Top Scorer del Campionato, è chiaro quindi che l’approccio individuale difensivo sarà una delle chiavi del match. In attacco dovremo avere pazienza e dettare il ritmo della partita”.

Andata

Le due squadre si sono già affrontate in questa regular season nella 9ª giornata, disputata domenica 10 novembre 2024, con l’Openjobmetis vincente per 104-95 guidata dai 28 punti (5/7 da tre) con 9 assist e 40 di valutazione di Librizzi e i 18 punti e 10 rimbalzi di Johnson.

I precedenti

Sono 173 i precedenti tra le due società, il primo risalente alla stagione 1948/49, con Bologna avanti 88-85 nel totale e per 60-27 nelle sfide giocate in casa. Varese non vince in casa della Virtus dal 22 aprile 2018 (69-71) e ha interrotto nel match di andata una striscia bianconera di 11 successi consecutivi negli scontri diretti.

Biglietti

A disposizione sul circuito Vivaticket e alla biglietteria di P.zza della Costituzione da domani alle ore 17.30.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Baldini, Dori e Galasso.

Radio & Tv

Diretta tv su DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.