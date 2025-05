La Virtus cade a Venezia. Gara 3 va alla Reyer che s’impone 89-82

Mestre (Venezia), 23 maggio 2025 – Un pessimo inizio costa carissimo alla Virtus che cade al Taliercio di Mestre 89-82 in gara 3 dei quarti di finale playoff sconfitta dall’Umana Reyer Venezia.

Un avvio pessimo dei bianconeri, fin dall’inizio il confronto gira a favore della formazione lagunare padrone di casa, con la Virtus che non riesce ad arginare la strapotenza di Kabengele sottocanestro e le triple di Venezia, mentre in attacco fatica terribilmente segnando appena 2 punti nei primi 7’ di gioco.

Ci si attende una Virtus grintosa e vogliosa di chiudere subito la serie e centrare la semifinale, ma in effetti all’inizio c’è solo una Venezia che, davanti al proprio pubblico la serie la vuole riaprire. Virtus dominata ai rimbalzi e dall’energia della Reyer. Padroni di casa subito avanti con 4 triple di fila. Al 7’ la Reyer è avanti 16-2, con Ivanovic che non sa che pesci pigliare. La Virtus sembra almeno entrare in partita, ma il vantaggio dei padroni di casa rimane sempre in doppia cifra, o quasi. Al 16’ i bianconeri sono a -15 sul 40-25. Dal massimo svantaggio del primo tempo la Segafredo risale con Ale Pajola e Matt Morgan protagonisti dello 0-9 che riporta i bianconeri sul 40-34 al 18’.

Il finale di quarto prima dell’intervallo è ancora a favore di Venezia avanti di 10 all’intervallo. Si segna poco ad inizio ripresa, poi la sfida si accede: la Virtus risale ancora, ma all’ultimo break la Reyer è ancora avanti sul 65-59.

Il break bianconero, iniziato nel finale di terza frazione prosegue anche ad inizio ultimo quarto, con uno 0-10 che riapre i conti. Al 31’ la Virtus risale fino al -2, 65-63 e poi sul 78-76 al 37’. Nel finale Venezia tiene e conquista la vittoria, complice anche, a pochi secondi dalla fine, una non fischiata sul possibile antisportivo di Kabengele ai danni di Shengelia, che gli arbitri rivedono, ma discutibilmente considerano solo contatto di gioco. La striscia bianconera si ferma quindi a 9 vittorie di fila tra campionato e playoff. Domenica, tra meno di 48 ore, si torna si nuovo in campo al Taliercio per gara 4.

Il tabellino

REYER VENEZIA 89

VIRTUS BOLOGNA 82

UMANA VENEZIA: Ennis 13, Wheatle 5, Parks 8, Wiltjer 21, Kabengele 13; Tessitori 11, Mcgruder 4, Munford 9, Casarin 2, Moretti 3, Lever; Fernandez ne. All. Spahija.

VIRTUS BOLOGNA: Hackett 2, Cordinier 9, Clyburn 6, Polonara 4, Zizic 6; Pajola 11, Shengelia 18, Morgan 20, Diouf, Belinelli 4, Taylor, Akele 2. All. Ivanovic.

Arbitri: Lo Guzzo, Grigioni, Gonella.

Note: parziali 22-15, 47-37, 65-59.

Tiri da due: Venezia 25/40; Virtus 19/34. Tiri da tre: 9/26; 6/24. Tiri liberi: 12/22; 26/29. Rimbalzi: 41; 30.