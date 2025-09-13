Virtus, Vildoza ha già le idee chiarissime: "Dobbiamo puntare a rivincere lo scudetto"

Esperienza e qualità, con alle spalle un bagaglio tecnico internazionale, Eurolega compresa, di altissimo livello. Luca Vildoza, trent’anni, argentino di Mar del Plata, ma di origini italiane, è sicuramente uno degli acquisti più importanti delle V Nere di quest’anno. Il suo arrivo va a rinverdire una tradizione albiceleste che ha visto arrivare sotto le Due Torri, giocatori come Manu Ginobili, uno che con la sua classe ha fatto la storia delle V Nere.

Vildoza arriva in bianconero dopo una breve esperienza in Nba e dopo aver sopratutto militato in Europa in formazioni di altissimo livello come Baskonia, Stella Rossa, Panathinaikos e Olympiacos. Nella scelta di Bologna e della Virtus, grande merito ha avuto coach Dusko Ivanovic.

"Ivanovic è stato molto importante nella mia scelta – conferma Vildoza –. Desideravo venire qui, ritagliarmi un ruolo importante. Avevo già il mio ruolo nell’Olympiacos, ma ho scelto la Virtus e ne sono molto contento, mi aspetto il meglio da questa stagione". Alle spalle Vildoza ha esperienza in campi caldissimi, ma si aspetta tantissimo anche dall’esperienza in bianconero. "Sono sicuro che sentirò lo stesso calore che ho già vissuto in altre città dove il basket è una passione incredibile. Camminando per Bologna ho già visto tante persone vicine allo sport e alla squadra. Forse non si può paragonare alla ’follia’ che si vive in Serbia, forse sì, ma so che i tifosi qui sono speciali e non vedo l’ora di condividere l’atmosfera con loro".

Un’atmosfera che Vildoza assaporerà, già in parte stasera con la sfida del PalaDozza con il Bayern: "Sono entusiasta, non vedo l’ora di confrontarmi insieme alla squadra e contro una formazione di Eurolega. È positivo per noi affrontarli, ci permetterà di lavorare sul nostro gioco, sull’attacco e sulla difesa, per prepararci alla prima partita ufficiale".

Dall’alto della sua esperienza, Vildoza, Hackett e gli altri sapranno sicuramente dare validi consigli a tutti i compagni di squadra che sono alla loro prima esperienza di Eurolega.

"Il debutto in Eurolega sarà durissimo: il livello della competizione è altissimo, soprattutto per i rookie, ma siamo qui per sostenerci a vicenda e crescere insieme. Spero che la mia esperienza, insieme a quella dei veterani, possa aiutare i più giovani".

Vildoza, che conosce bene Ivanovic parla poi del basket che giocherà la Virtus. "Dovremo difendere forte, questa vogliamo che sia la nostra identità: difesa, carattere e mentalità. Siamo tanti nuovi, dobbiamo lavorare duro per il nostro posto in Eurolega e dimostrare che siamo qui per combattere e per vincere".

Infine l’ultima battuta dell’argentino è sul campionato: "La Virtus ha vinto lo scudetto lo scorso anno e l’obiettivo è lavorare per ripeterci. Abbiamo la qualità e la squadra per farlo, ma siamo ancora all’inizio: ci vuole tempo per conoscerci e per costruire la giusta intesa. È un processo lungo, ma sono fiducioso che possiamo arrivare in fondo".