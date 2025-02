Virtus Bologna: Massimo Zanetti presidente, Marco Comellini ceo

Bologna, 7 febbraio 2025 - Conferme e novità. Il nuovo consiglio di amministrazione alla fine ha dato conferme, mentre dall’altra ha portato novità.

La conferma arriva dall’incarico di presidente confermato a Massimo Zanetti e quella come consigliere e Ceo di Marco Comellini, la novità, imprevista-impensabile alla vigilia è che nel nuovo consiglio ridotto a tre membri (il terzo è Giuseppe Sarmasi) non ci sarà nessun membro del gruppo Crif e quindi in rappresentanza del socio di minoranza (55% Zanetti - 45% Gherardi) Carlo Gherardi.

A parte Nicola Gualandi, uno dei tre dimissionari che aveva portato allo scioglimento dell’ultimo consiglio di amministrazione della settimana scorsa, e di conseguenza all’assemblea di soci di questa mattina, del nuovo cda bianconero non fa infatti più parte nemmeno Marco Preti, braccio destro di Gherardi.

Manca quindi a tutti gli effetti un rappresentante Gherardi, situazione che lascia qualche dubbio, anche se Gherardi appare intenzionato a continuare nel suo impegno societario Virtus.

Il comunicato della Virtus

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che in data odierna, venerdì 07 febbraio, l’Assemblea dei Soci ha nominato Massimo Zanetti Presidente, Marco Comellini e Giuseppe Sermasi Consiglieri d’Amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione ha poi nominato nuovo CEO di Virtus Pallacanestro Bologna Marco Comellini e Giuseppe Sermasi Consigliere delegato. Infine l’Assemblea dei Soci ha ringraziato tutti i membri del Consiglio uscente per l’ottimo lavoro svolto”.

Gli ultimi eventi

Il terremoto delle ultime settimane in casa Virtus aveva portato all'allontanamento dell'ormai ex amministratore delegato Luca Baraldi e alle dimissioni di tre quinti del Cda.