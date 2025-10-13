Zdovc Lo sloveno dice no, la Jugoslavia salta

"La storia siamo noi", cantava e canta Francesco De Gregori. Che la Virtus – la Sef, ovvero la casa madre, è datata 1871 – sia un pezzo robusto della storia delle Due Torri è un fatto assodato. E anche se non sa ancora che quel biondino dallo sguardo un po’ malinconico, ma dalla classe cristallina, sarebbe diventato bianconero, la Virtus si ritrova nella storia con la ’S’ maiuscola. Anche se è una storia fatta di sofferenze, guerre e vittime.

Il personaggio in questione è Jurij Zdovc, detto Jure, nato a Maribor (Slovenia) il 13 dicembre 1966. Nel 1966, quando Jure nasce, la Jugoslavia è un blocco compatto o quasi. Etnie diverse che si riconoscono nel maresciallo Tito. In quegli anni nella (ex) Jugoslavia c’è una filastrocca: "Sei stati, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti e un solo Tito".

Sia come sia, morto Tito, salta il banco. E che la Jugoslavia sia destinata a dividersi, lasciando spazio ad altre realtà, lo capiamo il 28 giugno 1991. A Roma ci sono gli Europei di basket, al PalaEur una delle due semifinali mette di fronte Francia e Jugoslavia. Jure, che di quella squadra è uno del quintetto titolare, tre anni prima ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Seul.

Mentre sta per raggiungere il PalaEur, per giocare la partita, viene raggiunto da una telefonata.

"Stavo salendo sul pullman che portava la squadra al campo da gioco – avrebbe raccontato poi – quando il ministro dello sport della Slovenia mi telefonò, chiedendomi di non giocare. Fu una richiesta molto civile, non ci fu nessun atto di forza. La mia famiglia era in Jugoslavia e con la guerra in corso preferii starle vicino. Tutti i miei compagni mi appoggiarono, avrebbero fatto la stessa cosa. Adesso sono molto più tranquillo, la Slovenia è libera".

Quella Slovenia che qualche anno più tardi avrebbe regalato alla Virtus Radoslav Nesterovic e Matiaz Smodis, giocatori capaci di vincere scudetti, Coppe Italia e Coppe dei Campioni.

Pochi mesi dopo – in quel 1991 –, la Virtus, chiude i ponti (non senza strascichi) con Micheal Ray Sugar Richardson, il protagonista principale di due Coppe Italia e della Coppa delle Coppe (1990), primo trofeo internazionale della Virtus.

Richardson viene tagliato, in casa Virtus non si apre un buco, ma una voragine. Così, l’ex vice campione olimpico di Seul 1988 e il mancato campione d’Europa 1991 (salta le ultime due partite), lascia Maribor per le Due Torri.

Parte da Lubiana alle 9 del mattino guidando una Golf. Alle 15 è in palestra (non ancora Porelli) per giocarsi una maglia e un ingaggio nell’ordine dei 400mila dollari con Tracy Moore, uno che avrebbe giocato poi nella Nba con Dallas, Detroit e Houston. Non c’è partita: Jure, nel viaggio di sola andata, ha mangiato solo un panino. Ma dentro è animato da una voglia pazzesca. Moore, che pure viene dalla terra che ci ha regalato la pallacanestro, non vede palla. Zdovc se lo mangia in un boccone. E strappa l’ingaggio.

Tutto fatto? Sì, dal punto di vista contrattuale sicuramente. Ora, in quell’autunno del 1991, ci sono da battere anche le malelingue. Qual è il problema? Il cognome, perché Zdovc è troppo simile a un tipico termine dialettale delle nostre parti, ‘sdozzo’.

E ‘sdozzo’ a Bologna significa rotto, ammaccato, fatto male. Di più: una cosa inutile o un oggetto rovinato.

Jure, Zdovc o meno, è più forte anche di questo: in virtus mette insieme 34 presenze con 482 punti. Di lui si apprezza la straordinaria capacità difensiva – ma in quella stagione la Benetton cala l’asso, affiancando Tony Kukoc a Vinnie Del Negro – e pure uno straordinario canestro da metà campo. Jure è sempre al servizio dei compagni e sa sempre cosa fare. L’unico problema è la schiena: qualche acciacco gli impedisce di essere al top.

Gli impedisce, soprattutto, di essere al meglio nella sfida di Eurolega con il Partizan Belgrado. I serbi vincono in patria, la Virtus pareggia i conti al PalaDozza, ma in gara-tre, sempre in Piazza Azzarita, trionfa Sasha Danilovic. Sulla carta Jure è titolare di un accordo triennale. Ma il ‘bimbo’ Danilovic è troppo bello per lasciarselo scappare. Sasha approda a Bologna – "perché volevo giocare con Brunamonti" – Zdovc passa al Limoges. Il cambio va bene a tutti: la Virtus vince il primo di tre scudetti consecutivi – con lo Zar al fianco di Brunamonti –, lui, Zdovc, conquista la Coppa dei Campioni con il Limoges e pure lo scudetto.

Volto malinconico, ma cervello fino. Jure continua a vincere (aveva trionfato ai Mondiali del 1990, con la Jugoslavia) anche su altri campi e con altre maglie. Smessi i panni del giocatore, ha vestito quelli di allenatore. Anche in questo caso vincente. Ma nella storia dei canestri resterà per sempre la ‘ribellione silenziosa’ agli Europei del 1991. Primo atto eclatante (ma non violento) di un periodo che avrebbe poi insanguinato quella terra che, una volta, era la Jugoslavia.

(74. continua)