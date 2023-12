Vuelle: black out e distrazioni, Trento non perdona

Pesaro 10 dicembre 2023 - Cosa avrà pensato Cinciarini, il figliol prodigo, guardando quelli che saranno da lunedì i suoi nuovi compagni di squadra, è un mistero? Ma forse una cosa per la testa gli sarà balenata, ed è questa: ‘mi tocca giocare 40 minuti, fare anche 30 punti, e smazzare una decina di assist, per salvare la baracca‘. Perché la Carpegna Prosciutto ha perso ina maniera rotonda e senza tante discussioni per 74 a 87 contro Trento. Vittoria netta quella degli uomini di Galbiati e costruita tutta nel terzo quarto grazie ad una pressione difensiva di tutto rispetto, ed anche grazie ad una serie di tiri dalla distanza che hanno tagliato le gambe ai padroni di casa. La situazione, in diversi attacchi è stata questa: difficoltà anche a passare la palla ai compagni che non riuscivano nemmeno a smarcarsi senza palla. L’epilogo fisico di una gara che la formazione di Buscaglia aveva retto – e cioè i primi venti – fino a quando i suoi uomini hanno retto sotto il profilo fisico all’interno di una partita giocata a ritmi molto sostenuti. Ed una delle cose più comiche – se così si può dire – è che il play Mccallum che ha già le valigie pronte, ha forse disputato la sdua miglior partita nin maglia Vuelle: al solito repertorio e cioè le entrate ha aggiunto una serie di scarichi per i compagni sul perimetro che però non hanno fatto canestro. Le uniche ventate di amor proprio nelle fila pesaresi sono arrivate, per la parte più consistente, da Visconti quindi nel finale da Mazzola e dal solito Tambone. Sulla difesa di Trento ha faticato non poco anche Bamforth che ha dovuto sparare dalla distanza perché nelle penetrazioni ha trovato ostacoli (tipo Biligha) difficili da superare: la guardia ha chiuso con 2 su 10 da sotto. Una squadra, che comunque nel complesso ha trovato fortissime difficoltà a superare la barriera difensiva degli uomini di Galbiati. Nel finale di gara si sono alzate dalle tribune urla e contestazioni nei confronti della società e si è anche assistito all’espulsione di Hubb, perché la guardia trentina, dopo uno schiacciatone ha fatto un po’ di scenetta sotto la tribuna dei tifosi. Per non bastare è poi andato a battere un tiro libero e dopo averlo messo dentro ha salutato il pubblico: espulso con il palasport che si è trasformato in una polveriera. la partita è stata dichiarata tale fino al 35’’ perché poi le danze le ha dettate Trento e a nulla sono valsi i tentativi di rimettere la barca in linea di galleggiamento da parte di Visconti e Mazzola.

Il tabellino

Prosciutto 74 Dolomiti Energia 87 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 7, Bamforth 19, Bluiett 4, Visconti 11, Ford 2, Maretto ne, Tambone 9, Stazzonelli ne, Mazzola 8, Totè 8, Mockevicius 6. All. Buscaglia. DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 5, Stephens 2, Hubb 16, Alviti 5, Niang 4, Conti ne, Forray 5, Cooke 6, Udom 8, Biligha 12, Grazulis 10, Baldwin 14. All. Galbiati. Arbitri: Attard, Nicolini, Gonella. Note – Parziali: 12-19, 34-36, 47-61. Tiri liberi: Pesaro 6/6, Trento 7/9. Tiri da 3 punti: Pesaro 10/24, Trento 12/33. Rimbalzi: Pesaro 41, Trento 43. Fallo tecnico a Udom. Antisportivo a Tambone. Espulso Hubb per doppio tecnico. Spettatori: 5.050.