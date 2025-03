Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo

Bucarelli c’è. Lo spirito guerriero del toscano lo spinge almeno a provare questa sera (palla a due ore 20) quando i riflettori della Vitrifrigo Arena) si riaccenderanno per ospitare il recupero contro l’Unieuro Forlì, rinviata il 23 febbraio a causa dell’assenza di Toni Perkovic, il croato convocato dalla sua Nazionale, punto di forza dei romagnoli. Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno in città di Daniele Cinciarini, che a 41 anni rappresenta per Forlì il sesto uomo perfetto, mentre sul fronte biancorosso sia Petrovic che De Laurentiis hanno vestito la maglia dei romagnoli.

"Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte e ben organizzata – sottolinea proprio De Laurentiis -, formazione in parte rinnovata e che presenta un mix di esperienza, con Tavernelli, Cinciarini, Pascolo e Magro, e atletismo, basti pensare a Gaspardo e Del Chiaro. Squadra difficile da affrontare, che ha messo in difficoltà tante formazioni in questo campionato, che ha dimostrato di saper combattere e vincere nel finale, anche su campi difficili. Non mollano mai, dovremo essere bravi a contenerli: vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, il nostro sesto uomo in campo, che non ci fa mai mancare il suo grande sostegno". Il suo rivale, sotto i tabelloni, potrebbe essere proprio Daniele Magro, uno dei veterani dell’Unieuro e del basket italiano: "Affrontiamo una squadra che nel corso della stagione ha avuto diversi alti e bassi. Di fronte avremo una Pesaro che per tradizione ha ambizioni altissime, in una stagione particolare, nella quale essere costanti durante tutto il campionato è veramente difficile. Vengono da tre sconfitte consecutive, dopo un ottimo periodo a metà campionato, hanno giocatori di esperienza e di qualità e potenzialmente sono un’ottima squadra. Sono due punti preziosi per noi e ci stiamo preparando al meglio per affrontarli a viso aperto".

Mentre coach Antimo Martino descrive così la serata: "Partita dal grande fascino contro una società storica in un palazzo e in un’atmosfera da categoria superiore. In un campionato dove regna un equilibrio incredibile, questo sfide sono ancora più determinate da piccoli dettagli. Sappiamo quindi che dovremo fare una partita di livello, con la capacità di essere concentrati per tutti i 40 minuti, dimostrando quella caparbietà e mentalità che ci ha già permesso di vincere su campi difficili". La gara sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass e successivamente proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre) domenica alle ore 14 e in replica alle ore 21. Questa sera si gioca anche a Lecce, fra Nardò e Vigevano, ed ad Avellino, dove gli irpini ospitano Cento.

Elisabetta Ferri