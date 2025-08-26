Vuelle Debutto casalingo il 30 settembre

Il tempo per le scelte decisive stringe, ma la Vuelle potrebbe avere a disposizione addirittura dieci giorni in più delle altre per mettersi in riga prima che parta la stagione. Infatti, anche se non è ancora ufficiale, Bergamo è intenzionata a chiedere il rinvio della prima giornata di campionato (fissata per il 21 settembre) nel caso uno degli italiani più importanti del roster, Andrea Loro, venga convocato nella Nazionale azzurra di 3 contro 3. E non finisce qui, perché il debutto casalingo del 28 settembre contro Livorno è stato posticipato al 30. Il motivo sta nella richiesta della Questura di Pesaro che, per via delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, ha richiesto di anticipare a venerdì il calcio e posticipare a martedì il basket per carenza di personale. Questo non è un buon motivo per crogiolarsi sulle scelte ancora da fare per completare il roster, ma aiuta.

Ora bisogna sciogliere il nodo-Imbrò: dopo due partite passate incollato alla panchina per scelta tecnica, è urgente risolvere una situazione spinosa. La sua presenza che – spiegano ogni qualvolta i dirigenti della Vuelle – non rientra più nei piani tecnici, incide anche sui ritardi nelle operazioni di mercato perché le risorse che si libererebbero in caso di uscita dal contratto sono notevoli. Guardando l’altra faccia della medaglia, è pure assurdo che il giocatore con lo stipendio più importante della squadra non venga utilizzato. Si aspetta la mossa risolutiva di Scafati che ha la guardia Adrian Chiera in uscita: questo buon giocatore di serie B era stato preso in fretta e furia dopo la rottura con Gabriele Stefanini, fra l’altro, ora nel mirino di Pesaro; ma di sicuro il presidente Longobardi si fida più di Imbrò, che ha già avuto alla sua corte con buoni risultati due stagioni fa. Evidentemente il club campano non vuole che Imbrò arrivi a Scafati come undicesimo e vuole prima di transare con Chiera.

Intanto oggi riprende a lavorare con la squadra Oki Maretto e questo regalerà un po’ più di dinamismo alle trame offensive che nelle due serate di Riccione erano apparse troppo dipendenti dal tiro da tre, mentre l’argentino lo scorso anno aveva dimostrato una bella intraprendenza per andare al ferro. E’ uno degli interrogativi dello staff che cerca un esterno con più propensione a saltare l’uomo per aumentare l’imprevedibilità della squadra: finora si era cercato sul mercato americano ma sembra che nelle ultime ore si sia virato sulla scelta di un centro straniero e a quel punto bisogna scandagliare il mercato italiano per il sesto esterno.

L’idea che possa essere Cinciarini, con la sua propensione per l’assist, a creare vantaggi per i compagni evidentemente non convince fino in fondo lo staff altrimenti Andrea, il cui desiderio di tornare in biancorosso è arcinoto, sarebbe già stato aggregato alla truppa. Invece, con tutta probabilità, finirà a Brindisi che dopo il grave infortunio di Blake Francis, lo ha contattato. Il play pesarese ha aspettato la Vuelle a lungo ma dall’altra parte non si è mai arrivati a una decisione nei suoi confronti.

Elisabetta Ferri