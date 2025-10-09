Acquista il giornale
  Vuelle "esplosiva" nel bunker di Roseto. Senza Felder sale in cattedra Trucchetti

L'americano si infortuna, ma il giovane non lo fa rimpiangere: nella ripresa quattro bombe in sequenza. Tambone la chiude

L’americano si infortuna, ma il giovane non lo fa rimpiangere: nella ripresa quattro bombe in sequenza. Tambone la chiude

di ELISABETTA FERRI
9 ottobre 2025
L’americano si infortuna, ma il giovane non lo fa rimpiangere: nella ripresa quattro bombe in sequenza. Tambone la chiude

L’americano si infortuna, ma il giovane non lo fa rimpiangere: nella ripresa quattro bombe in sequenza. Tambone la chiude

LIOFILCHEM

80

VUELLE PESARO

89

LIOFILCHEM : Sabatino 5, Cannon 17, Brocco ne, Petrovic 13, Donadoni 12, Robinson 17, Landi 4, Tsetserukou 1, Sperduto, Timperi 3, Di Gregorio ne, Cinciarini 8. All. Finelli.

VUELLE PESARO: Trucchetti 14, Bertini 10, Maretto 9, De Laurentiis, Tambone 15, Virginio 22, Felder 7, Bucarelli 4, Miniotas 8, Fainke. All. Leka. Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio.

Note: parziali: 21-27, 39-42, 64-67. Tiri liberi: Roseto 15/18, Vuelle 9/12. Tiri da 3 punti: Roseto 9/21, Vuelle 16/36. Rimbalzi: Roseto 28, Vuelle 27. Spettatori: 3.500.

Una vittoria di uno spessore notevole strappata in un bunker dove scoppiavano pure i petardi. La porta via, la Vuelle, praticamente senza Felder che gioca appena 11’: il suo infortunio è l’unica nota stonata di una bella prova d’orchestra dove Virginio suona da primo violino e Trucchetti gioca senza paura al posto del play Usa. Avvio tambureggiante, dove inizialmente i due ’motorini’ americani si evitano: Robinson è marcato da Maretto, Felder da Donadoni. La prima volta che si trovano faccia a faccia Justin gli mette una tripla in faccia, Kay non gradisce e gli rende prima pan per focaccia dall’arco, poi disegna un’entrata magica, nascondendo la palla. La Vuelle scappa via a +7, Finelli ferma tutto con un time-out, ma al rientro Bertini è caldo e allunga (19-27). La partita sembra incanalata bene per la Vuelle, ma al 13’ arriva la doccia fredda: Felder scappa negli spogliatoi tenendosi il retro della coscia e facendo temere un guaio muscolare. Leka consegna la regia a Trucchetti e per alcuni minuti in campo la Vuelle schiera solo 20enni: gli abruzzesi alzano l’intensità difensiva e rosicchiano lo svantaggio risalendo dal -9 del 18’ (28-37) fino al 39 pari firmato da Petrovic. Virginio è bravo a bruciarlo con un gioco da tre punti che chiude il 1° tempo con Pesaro avanti.

La ripresa si apre con lo show di Trucchetti che spara quattro bombe in sequenza, ma Roseto non molla e rimane a ruota fino alla fine del 3° quarto, dove si rivede Maretto con un vistoso certotto sul naso dopo la gomitata presa da Cinciarini. L’ultimo quarto è una tonnara in cui i padroni di casa si tengono a galla grazie ai rimbalzi offensivi di Cannon e quando Petrovic segna dall’arco il -2 (80-82) passa qualche brivido sulla schiena dei tifosi sugli spalti del PalaMaggetti. Ma la perentoria stoppata di Bertini su Robinson dice che non si passa e l’assist di Tambone a Trucchetti fa respirare Pesaro che se poi se ne va proprio con una tripla di Tambone, la palla persa da Roseto segna la resa e Bertini firma il +9 in contropiede. Un successo che vale oro e restituisce fiducia a tutto l’ambiente.

Elisabetta Ferri

© Riproduzione riservata

