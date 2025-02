Vuelle, giovanili. L’Under 17 conquista Bratislava e va alle Superfinals di Riga

Torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive la TeamSystem VL under 19, che regola con autorità il fanalino di coda degli Angels Santarcangelo 83-61 e, sfruttando il contemporaneo ko di Bologna San Lazzaro, si riporta a due punti dal sesto posto. A decidere gran parte delle sorti della partita ci pensa il primo quarto, nel quale i padroni di casa tirano 12/20 dal campo (60%), forzano gli avversari a otto palle perse e sono avanti di quindici lunghezze sul 33-18.

La VL mantiene alta l’efficienza da due punti anche nei due quarti centrali, 13/20 in totale, e aumenta il proprio divario sugli ospiti fino al +25 del ‘30. L’ultimo quarto è utile solo ai fini dei tabellini, con l’incontro che termina 83-61. Miglior marcatore Stazi con 21 punti, seguito da Reginato con 17 e Dragomanni con 11. Grande protagonista del weekend appena trascorso è stata la VL under 17, che è stata protagonista al torneo Eybl con la tappa di Bratislava e con tre vittorie e una sconfitta si è qualificata alle SuperFinals di Riga, Lettonia, dal 27 febbraio al 2 marzo. A questa seconda tappa i ragazzi di coach Luminati ci arrivavano con quattro vittorie su quattro ottenute a Roseto a novembre, e le prime tre vittorie ottenute in Slovacchia sono state decisive ai fini della qualificazione. In ordine sono stati battuti infatti gli Stinta Bucarest 76-30, gli BC Minyor 91-41 e l’Academy Istanbul 89-45 conquistando con un perfetto sette su sette l’accesso alla fase finale. Ininfluente è quindi stata la sconfitta subita dai SKM Lions con il punteggio di 75-48, in un match in cui il 47.5% al tiro dei lituani ha avuto vita facile contro il 23% di Pesaro. Questa sera la VL conclude la prima fase del proprio campionato, per poi prepararsi alla finale regionale contro la Stamura Ancona; dietro di lei seconda è arrivato Porto Sant’Elpidio, terzo il Bramante vincente a Montegranaro 55-97 e ottavi i Proca Gators, sconfitto 59-69 dal Campetto Ancona.

Nel girone B le altre due pesaresi del Loreto e Basket Giovane hanno concluso la prima fase con due sconfitte: il Loreto caduto in casa 46-70 con la Pallacanestro Recanati e il Basket Giovane sconfitto di misura dal Picchio Civitanova 65-70. Il Bramante sarà l’unica delle pesaresi a sperare di giocare la fase interregionale, essendo impegnata nei Play-In: al primo turno i ragazzi di coach Nicolini affronteranno la quarta classifica dell’altro girone, ovvero Civitanova. La vincente se la vedrà con la seconda del girone B, la Taurus Basket Academy Jesi. Le restanti società proseguiranno con la Coppa regionale, prima suddivise in quattro gironi da quattro squadre, e successivamente in un tabellone playoff che eleggerà il vincitore. In under 15 invece è appena iniziato il girone di ritorno, che vede la TeamSystem VL al quarto posto e impegnata giovedì contro Porto Sant’Elpidio, mentre l’Italservice Loreto ottava, osserverà il turno di riposo.

Leonardo Selvatici