Vuelle. Il consorzio dà il benvenuto al socio numero 34. Anche Mulazzani aderisce al progetto

C’è un nuovo ingresso nel Consorzio: si tratta di Mulazzani srl, un’impresa di costruzioni frutto di due generazioni. Annunciato ieri dalla società di via Bertozzini, si tratta del socio n.34 che va ad aggiungersi al pool di imprese che sostiene la Vuelle, di fatto proprietario del club. "Accogliamo con grande piacere l’ingresso nel consorzio del Gruppo Mulazzani – gli dà il benvenuto Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket –, un’azienda che condivide i nostri valori e ha dimostrato grande vicinanza al territorio e al nostro progetto sportivo. Una nuova partnership che aumenta la nostra fiducia nel raggiungimento degli obiettivi sportivi e societari che ci siamo prefissati".

Investire, Ideare, Innovare è il claim di Mulazzani srl: le caratteristiche che distinguono questa realtà sono passione, professionalità, competenza e tanta attenzione, fattori chiave in ambito sportivo ma anche nelle aziende. L’acquisita capacità tecnologica, la collaborazione di professionisti esperti e la riconosciuta solidità economica hanno consentito di eseguire e gestire direttamente opere di notevole rilevanza in tutti i settori dell’edilizia, sia privata sia pubblica, valorizzando e preservando il territorio circostante, abbracciando diverse tipologie abitative, interventi nel ramo industriale-terziario-commerciale fino ad arrivare all’urbanizzazione di interi comparti industriali.

Andrea Mulazzani, amministratore delegato della Mulazzani srl, così commenta: "Siamo felici di entrare a far parte della squadra del Consorzio Pesaro Basket e di vivere ancor più da vicino il mondo Vuelle. La Victoria Libertas rappresenta la principale squadra della città, ma vanta un seguito a livello regionale e nazionale. Questo ingresso nel Consorzio consentirà anche di diffondere ulteriormente il nostro brand in un contesto come quello della Vitrifrigo Arena grazie agli spazi pubblicitari che ci verranno messi a disposizione dal club, oltre alla possibilità di entrare a contatto con importanti realtà imprenditoriali". L’unico cruccio in questo momento, con questo fior fiore di aziende riunite attorno ai colori biancorossi, è quello di andare a cominciare di nuovo la stagione senza il main sponsor: la caccia continua ma intanto si parte di nuovo con la maglia da gioco senza un ‘padrone’. Peccato che nessuna di loro abbia creduto fino in fondo nelle potenzialità della pallacanestro per far conoscere ancora di più il proprio marchio.

