Vuelle, il derby con Rimini fa malissimo: pesante ko

Rimini 26 ottobre 2025 - Non è stato un fuori pista quello della Vuelle sul campo di Rimini, dove tutti se la sono cavata con un grande spavento e qualche graffio. La caduta della formazione pesarese ha ricordato più che altro il precipitare di un elicottero (86 a 65): un peso morto che si è schiantato a terra. Perché tolti i primi dieci minuti di gara, la formazione di Leka non è mai stata in partita in questo confronto con i cugini di Rimini. Punto fondamentale di questa gara è stata la lotta sotto i rimbalzi dove la formazione di Dell'Agnello ha avuto la supremazia e quindi la capacità, anche e soprattutto grazie ai rimbalzi di attacco, di avere una prima ed anche una seconda possibilità.

Fattore questo che ha permesso ai padroni di casa anche di avere una maggiore pressione sulle guardie pesaresi che hanno incontrato sempre grosse difficoltà nel riuscire a concludere a canestro: tutti gli eroi delle ultime giornate di Pesaro e cioè Tambone, Bucarelli e Maretto, sono stati sotto tono. Con Simioni, Camara e Ogden non c'è mai stata discussione e per Miniotas, che domenica scorsa aveva fatto l'inferno, tutto è diventato difficile, molto difficile. Se si aggiunge che il pivot De Laurentiis ha sbagliato anche 4 rigori da sotto, i discorsi e le speranze erano poche. Una gara che si poteva archiviare già alla fine del secondo quarto. E così è stato. In grande difficoltà anche le guardie le Leka che hanno subito la pressione della difesa riminese e Maretto s'è perso perché ha iniziato subito a difendere su un osso molto duro come Robinson.

Ad un certo punto la Vuelle sembrava il Titanic-2, perché nel terzo tempo il vantaggio dei padroni di casa è arrivato a toccare anche i 25 punti. Divario da libri di storia del basket pesarese. Divario che si è assottigliato con l'innesto di Bertini che ha messo a segno canestri importanti anche dalla distanza, punti che hanno permesso di portare... l'umiliazione di termini accettabili: 11 punti di distacco. Una rimonta che comunque Dell'Agnello ha subito stoppato aumentando i chili sotto canestro e rimettendo in campo anche Robinson. L'unica consolazione per i 180 tifosi saliti fino a Rimini: vedere i fondamentali di un giocatore come Tomassini un ex giovane tutto scuola pesarese. Un giorno di luna storta quello della Vuelle a Rimini? La risposta è a breve giro di posta perchè mercoledì la palas arriva Pistoia.

Il tabellino

DOLE BASKET RIMINI – VICTORIA LIBERTAS PESARO 86-65 (21-18; 48-32; 70-50)

DOLE BASKET RIMINI: Leardini ne, Tomassini 11, Denegri 10, Sankare ne, Marini 7, Ogden 11, Pollone 12, Georgescu, Della Chiesa, Robinson 12, Simioni 14, Camara 9 Coach: Dell’Agnello

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 3, Bertini 14, Maretto 2, Sakine ne, De Laurentiis, Tambone 13, Virginio 5, Bucarelli 10, Miniotas 16, Fainke 2 Coach: Leka

Arbitri: Vita, Moretti, Tallon