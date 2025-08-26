Vuelle, il punto. Un lungo americano e Cinciarini, questa la ricetta giusta

Pare che la situazione si stia un po’ assestando. Perché questa storia della guardia-play americana oppure del pivot, fa tornare alla memoria – per chi ha i capelli grigi – la storia di Dunbar e di Brady. Il primo un ’harlem’ che piaceva soprattutto ai giovanissimi: palleggio in mezzo alle gambe, cambi di direzione alla velocità della luce, finte, scarichi ed anche una certa verticalità. Fra le altre cose, aveva come agente il fratello di Klay Regazzoni, il pilota di Formula 1 che stava a Lugano. Il problema di Dunbar? Pesava 50 chili. L’altro, Ken Brady, non palleggiava in mezzo alle gambe, non faceva passaggi dietro la schiena, ma era un armadio di 2 metri e 10 con una massa muscolare che faceva spavento: scolpito. Palasport di Ancona con tutti e due in campo, da una parte Dunbar e dall’altra Brady. Pubblico diviso in due, curva sud e curva nord. Alla fine la scelta della società, e dei tecnici, cadde su Ken Brady che garantiva solidità sotto i canestri, rimbalzi e ingombro fisico in mezzo all’area. Se si fosse scelto Dunbar la squadra sarebbe quasi sicuramente retrocessa, anche se l’harlem avrebbe garantito abbonamenti e fatto felici i tifosi più giovani.

Trasportando il tutto ai giorni nostri, Pullen sarà anche un bel vedere, ma sarà bene tenere fissata nella memoria la stagione di Ahmad, bello, bellissimo ma come ha detto un tecnico della società se si fosse finiti nella parte bassa della classifica e cioè a giocarsi la sopravvivenza nel campionato di A2, si sarebbe anche rischiata la retrocessione. In questo momento non si può non stare con lo staff tecnico e quindi pretendere un ‘bestione’ da piazzare sotto i canestri per non fare la fine dello scorso anno, dove in molte partite il miglior rimbalzista della squadra è risultato proprio Ahmad. Storia, questa, che la racconta lunga. Un altro piccolo per chiudere il reparto? Bussa alla porta Cinciarini che è un giocatore particolare: grande personalità – a Milano discuteva con Messina e non con i bagarini –, un giocatore che è anche sulla strada per diventare allenatore, dal prossimo anno. Il problema è risolvibile: patti chiari e amicizia lunga e qui devono camminare in sintonia Dalla Salda e Leka. Discussioni in campo e litigi negli spogliatoi non esistono. Altrimenti si va in tribuna. Se uno dice A e quell’altro B e cioè Dalla Salda e Leka, siamo all’inizio del caos e il gioco non vale la candela anche perché la squadra, anche se molto giovane, alla fine ha un suo perché. La ricerca di giocatori che escono dagli infortuni perché lo scorso campionato ci hanno fatto il "mazzo" dal perimetro? Bella teoria che ha però anche una contro teoria: dipende da chi c’era sopra a difendere. Anche perché lo scorso anno non è arrivato al palas nessuno che facesse di cognome Booker (il figlio) che quest’anno ha strappato il più alto ingaggio della storia dell’Nba.