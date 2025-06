Vuelle: Imbrò e Zanotti verso l'addio, tensioni con Leka

Pensavo fosse amore invece era un calesse. E il binocolo, per due giocatori e cioè Imbrò e così anche per Zanotti, si può tranquillamente rovesciare. Perché se è vero che da una parte la società vorrebbe liberarsi dei due contratti, è altresì vero, stando ad indiscrezioni che escono da varie fonti vicine alla Vuelle, che anche gli stessi giocatori avrebbero chiesto di essere ceduti. Ed il problema non sarebbe nemmeno tanto nascosto: in pieno contrasto con le scelte e le valutazioni fatte proprio da Leka.

Ed il perché è legato a quei minutaggi che il campionato ha riservato a questi due atleti ed anche perché le scelte che sta facendo la dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, danno indicazioni molto chiare con Maretto e Bertini per il ruolo di guardia per quello che riguarda Imbrò; un pivot che possa giocare anche da ala grande come americano e poi anche l’interessamento per un altro centro e cioè per Dell’Agnello. Insomma una sfoltita nel ruolo di ali grandi che non pochi problemi ha creato nel corso del campionato. Minutaggi risicati un po’ per tutti e soprattutto uno di quelli che ha pagato il prezzo maggiore è stato proprio Zanotti. Scelte tecniche quelle prese da Leka, e questo vale anche per Bucarelli che è stato preferito ad Imbrò. Il play dei miracoli di Trapani nel gran finale di campionato ha passato più tempo a guardare la partita dalla panchina che in campo. Per quello che riguarda poi il blocco dei piccoli bisogna anche aggiungere che oltre al play-guardia americano ora la formazione biancorossa può contare anche su un giocatore come Tambone che è in grado di coprire sia il ruolo di play e sia quello di guardia anche perché dotato di un buon tiro dalla distanza.

Ancora tutto in altomare – almeno così pare – per quello che riguarda l’entrata in società di un amministratore delegato e cioè l’ingaggio di Alessandro Dalla Salda in questo momento al centro di un walzer a Napoli. Dove l’entrata in società di una cordata americana non è ancora conclusa perché pare che le valutazioni della società partenopea non vanno a collimare. E su questo punto ruota proprio il futuro del manager Dalla Santa ed anche la sua uscita benché abbia un contratto firmato anche per la prossima stagione.

Intanto una buona notizia per gli appassionati di pallacanestro perché l’ex presidente della società Ario Costa ha lasciato ieri la terapia intensiva per essere ricoverato nel reparto di cardiologia. La notizia di questo grave problema di salute ha fatto nei giorni scorsi il giro d’Italia e diversi giocatori, allenatori e manager, compresi suoi ex compagni di squadra in nazionale, hanno espresso parole, anche direttamente, di una pronta ripresa nei confronti di Ario Costa.

m.g.