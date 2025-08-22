Vuelle ko a ranghi ridotti, brilla Miniotas

GESTECO CIVIDALE

79

VUELLE

66

GESTECO CIVIDALE: Redivo 4, Ferrari A. 5, Mastellari 10, Rota 8, Marangon 10, Brizzi, Berti 6, Ferrari F. 14, Freeman 11, Cesana 11. All.Pillastrini

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 2, Reginato, Bertini 7, Sakine 5, Bucarelli 9, Panichi 3, Miniotas 17, Tambone 11, De Laurentiis n.e., Imbrò n.e., Michelazzo, Virginio 12. All. Leka

Arbitri: Bonotto e Forconi di Ravenna, Pirozzi di Bologna

Spettatori: 200 circa

Come prima uscita stagionale non si poteva forse chiedere di più a questa Vuelle, presentatasi a ranghi ridottissimi alla prima giornata della Riccione Basket Cup contro la Gesteco Cividale dell’ex Pillastrini al completo e sicuramente più avanti come condizione. Leka ha a referto sia De Laurentiis che Imbrò, ma entrambi, per motivi differenti, non metteranno piede in campo. In borghese invece Maretto, che deve ancora recuperare dalla fascite plantare rimediata in Argentina. Prima dell’inizio vengono premiati i 3 ragazzi under 20 stasera in campo, che hanno vinto la medaglia d’oro questa estate ai campionati europei di categoria: Trucchetti, Marangon e Francesco Ferrari. I quintetti: Tambone, Bucarelli, Bertini, Sakine e Virginio per Leka. Cividale risponde con Redivo, Marangon, Cesana, Freeman e Francesco Ferrari. Partita giocata sull’agonismo in avvio, dove le difese si fanno sentire a discapito della mira in attacco. Le percentuali da tre punti di entrambe le squadre saranno poco lusinghiere la termine. Buone cose dai nuovi Bertini e Virginio per la Vuelle e anche dal baby Sakine, schierato pivot per mancanza di alternative. Proprio lui al suo secondo fallo, spiana la strada all’esordio di Miniotas che mostra subito una buona condizione e movimenti in post basso che non si vedevano a Pesaro da parecchio tempo. Cividale è però squadra rodata e affiatata e passa in testa al primo giro di boa: 22-18. Rota guida bene i suoi mettendosi in proprio e armando la mano di Mastellari, ma Bucarelli decide che è ora rimontare. E’ il figlio d’arte Panichi a mettere la freccia. 29-30 sul time out di Pillastrini a 2’02. Francesco Ferrari però di talento mette ancora la punta del naso avanti per Cividale al termine del primo tempo: 33-31. Cividale cerca il suo centroarea Berti in avvio di terzo quarto e inizia a macinare gioco e canestri. Piomba così a -8 la squadra di Leka sulla tripla di Francesco Ferrari. Anche Marangon è imprendibile. Toccano così il +10 i friulani, che comandano agevolmente sino al termine del terzo quarto concluso sul 56-47.

Mastellari dà il nuovo massimo vantaggio ai suoi sul +12 a 9’10 (59-47) con Pesaro che ha finito le armi a disposizione per tentare il riaggancio. La Gesteco amministra senza particolari scossoni il divario accumulato. Negli ultimi minuti i coach danno ampio sfogo alle rotazioni per provare quanti più schemi possibili. Il risultato diventa quasi secondario, se non per le statistiche: 79-66 il finale. MVP pesarese il neo arrivo Miniotas che con 17 punti a referto dimostra a tutti che la scuola lituana rimane sempre di primo livello.

Matteo Fattori