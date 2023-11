Vuelle, la ricetta di coach Buscaglia: "Difesa e aggressività con Treviso"

"Veniamo da una settimana dura e intensa, con l’intento di allontanarci emotivamente, ma anche tecnicamente dalla brutta prestazione di Cremona". Così Maurizio Buscaglia si presenta all’abituale appuntamento con la stampa per fare il punto sulla prossima partita, una specie di buccia di banana sulla quale la Vuelle non vuole scivolare. Perché non c’è nulla di più insidioso di un’avversaria che non ha ancora vinto e nessuno in questo primo scorcio di stagione vuol essere la squadra rompi-ghiaccio per una Treviso ancora al palo. "Abbiamo lavorato soprattutto su di noi, per cercare di eliminare quei break che anche in allenamento a volte si presentano – ammette il coach della Carpegna Prosciutto – ma siamo ben consapevoli che i nostri avversari hanno cambiato faccia con l’arrivo di Robinson e Olisevicius, due pedine che portano freschezza ma anche conoscenza del nostro campionato. Le dichiarazioni del diesse Giofrè sul fatto che il loro campionato che comincerà a Pesaro? Ormai è stata ripetuta anche troppe volte, io credo che fosse legata alle difficoltà del calendario che pure noi abbiamo accusato". Buscaglia spegne la polemica perché sa che per i suoi le motivazioni sono sin troppe in questa sfida: "Giochiamo in casa, veniamo da una partitaccia, i nostri avversari sono ancora a zero, basta e avanza per trovare gli stimoli, non ci serve altro. Meglio pensare a come giocare questa partita dopo aver cercato di capire perché siamo stati così arrendevoli a Cremona". In settimana la tifoseria non è stata tenera con il coach, ma Buscaglia è uno che non ha timore di andare in giro a parlare con la gente e riferisce anche di begli incontri: "Quando fai una partita come quella di Cremona le critiche le prendi e stai zitto. Ma ho avuto modo di parlare con tante persone che mi hanno fermato, trovando anche chi cerca di fare critiche costruttive e di rimanere comunque positivo. In generale, prendo atto che in questa città tanti cercano prima di tutto di supportarci e di farci arrivare messaggi forti di amore". Il problema più grande, secondo il coach, resta la difesa poco aggressiva che deriva da una mancanza di durezza: "Forse l’amalgama tecnico è ancora da raggiungere, sul timing e le spaziature possiamo ancora migliorare, ma se poi manca la ‘cazzimma’ tutto sembra da buttare. L’esempio più lampante è quando facciamo una buona difesa ma poi il rimbalzo lo prendono gli altri e si giocano una seconda opportunità, così anche quella che era stata buona appare come una cattiva difesa. In questo dobbiamo essere davvero più compatti". E poi resta la perplessità su una squadra che non sfrutta come potrebbe la sua transizione: "Giochiamo lenti? Facciamo ancora fatica a capire quando spingere e quando no e comunque anche quest’aspetto è collegato alla difesa e alla conquista dei rimbalzi: quando sei aggressivo in questi due fondamentali, allora sì che puoi correre".

Elisabetta Ferri