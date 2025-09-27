Vuelle, l’annuncio. Biancorossi verso orizzonti lontani. Eden Viaggi rinnova l’abbinamento

Giornata di annunci quella di ieri in casa Vuelle, dentro e fuori dal campo. Eden Viaggi, brand di Alpitour World che offre proposte di viaggio a prezzi leggeri, sarà presente come sponsor della divisa ufficiale sul retro maglia della prima squadra e del settore giovanile anche nella stagione 2025/2026. Si rinnova quindi il rapporto di sponsorizzazione con il club biancorosso che indosserà sulle proprie divise il prestigioso marchio con radici pesaresi. Un legame, quello con Eden Viaggi, che continua negli anni, rafforzando una partnership che va dal parquet di gioco alla condivisione degli stessi valori, legati al mondo dello sport e del fare impresa.

"Siamo molto soddisfatti di scrivere un nuovo capitolo di questa consolidata e bellissima partnership – commenta Alessandro Dalla Salda (foto Vuelle con Tommaso Bertini), amministratore delegato della società biancorossa –. Un rapporto storico con un’importante realtà che conferma la propria fiducia nei confronti del nostro club e il legame con la città di Pesaro. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer di Alpitour World, che ha sempre creduto in questa partnership favorendo l’estensione contrattuale della sponsorizzazione. L’auspicio è che questo binomio possa valorizzare i nostri rispettivi brand per un futuro pieno di soddisfazioni, sia fuori che sul campo di gioco".

Mentre Giulia Irrera, marketing manager Eden Viaggi, afferma: "Siamo felici di rinnovare anche per la stagione 2025/26 la sponsorizzazione con Victoria Libertas. Crediamo nel valore dello sport come veicolo di emozioni, passione e condivisione e il basket continua ad essere una disciplina capace di coinvolgere il pubblico. Per noi questa partnership rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la nostra presenza sul territorio e dare visibilità al brand in un contesto autentico e vivace".

Intanto Sport Media House è entrato a far parte della famiglia biancorossa in qualità di ‘Digital Factory’. Fondata da un team multidisciplinare under 35, unisce marketing, graphic design, giornalismo e content creation per offrire strategie su misura e contenuti coerenti e contemporanei. Grazie a quest’approccio ha ottenuto i riconoscimenti di ‘miglior agenzia di marketing sportivo’ agli Sport Marketing Awards e il primo premio 2024 con Napoli Basket per la miglior comunicazione digitale della Lega Basket: "Li ringraziamo per aver accettato questa sfida, a partire dall’ideazione della Campagna Abbonamenti "PEr te ci SARO’ sempre" e - annuncia Michela Di Marco, CEO Assistant Victoria Libertas - siamo felici che, a partire da questa settimana, i nostri canali di comunicazione cambieranno volto".

Elisabetta Ferri