Vuelle, l’avversaria. Davis IV re dei canestri a Cento: 17.4 punti a partita

Nemmeno il tempo di esultare e godersi la grande vittoria del PalaDozza che è già ora di tornare in campo in un’altra fondamentale trasferta ai fini della classifica. Ad ospitare la Carpegna Prosciutto Pesaro questa sera sarà la Sella Cento, sedicesima in classifica con nove vittorie a fronte di diciassette sconfitte, ma vittoriosa nelle ultime due uscite contro Cantù e Vigevano.

Capo allenatore della formazione emiliana è Emanuele di Paolantonio, arrivato la scorsa estate alla Benedetto XIV dopo aver condotto alla salvezza l’Andrea Costa Imola in serie B Nazionale, questa sera desideroso di vendicare la sconfitta dell’andata alla VitriFrigo Arena per 78-60. La coppia di playmaker a cui si affida la formazione a righe biancorosse è formata da due ragazzi giovani come il 2003 Nicola Berdini e il 2005 Nicolas Tanfoglio. Il primo è alla quinta stagione tra i professionisti, tutte giocate in A2, con numeri e responsabilità sempre maggiori di anno in anno: quest’anno sta viaggiando a 8.5 punti, 5.4 rimbalzi e 4 assist a partita con un massimo di 22 punti nella vittoria in trasferta a Piacenza. Tanfoglio è invece al primo anno in A2, prodotto del settore giovanile della Germani Brescia, messosi in vetrina all’ultima Next Gen Cup con 17.4 punti e 5 assist. Già all’andata ha mostrato le sue qualità segnando 17 punti. I due americani scelti dalla società ricoprono i ruoli di guardia e ala piccola, proprio come i due della VL, con Gabe Devoe nel ruolo di guardia tiratrice e Stacy Davis IV (foto all’andata contro King) come ala piccola. Devoe presenta buone cifre, 13.85 punti conditi da 6 rimbalzi e quasi 3 assist, macchiate da percentuali scarse al tiro dalla lunga distanza (21%) e soprattutto ai tiri liberi (55%) anche se aggiustati nelle ultime cinque gare (21/25, 84%).

Il principale arsenale offensivo è maggiormente Davis IV, autore di 17.4 punti a partita, non in doppia cifra in sole due occasioni in tutta la stagione. Tuttavia, a seguito dell’abbondanza di guardie nel roster centese, Davis IV è portato spesso a giocare da ala grande, potendo sfruttare come arma tattica la sua possibilità di essere pericoloso dal perimetro.

Ecco che quindi nell’ultima uscita a Vigevano è stato schierato titolare Matteo Graziani, aggregato alla squadra da metà dicembre a seguito dell’infortunio di Sperduto, e confermato fino al termine della stagione (5.7 punti con 12/22 da tre punti), collaudato dalla presenza di Vittorio Nobile e Carlos Delfino, grande ex della partita, che rientrato il 26 gennaio dopo tre mesi di stop, ha messo a segno 15.4 punti in appena 22 minuti nelle ultime cinque gare. Sottocanestro il centro titolare è Lorenzo Benvenuti, classe ‘95 alto 205 cm, che sta disputando un’ottima stagione da 10 punti e 6 rimbalzi di media, supportato da Georges Tamani e dalla duttilità di Nicolas Alessandrini, pesarese doc alla sua seconda esperienza in A2 dopo Orzinuovi. Leonardo Selvatici