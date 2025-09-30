Delusione Vuelle con Livorno: 62-78. Pesaro in debito di ossigeno

Pesaro, 30 settembre 2025 – Non sono bastati dieci giorni in più per recuperare il tempo perduto: la Vuelle, che ha messo insieme gli ultimi pezzi due settimane fa, sembra ancora in pre-campionato e così Livorno, senza fare niente di speciale, la porta a casa. Il primo tempo è la sagra degli errori: è palese che ai biancorossi manchi ancora l’intesa; il numero delle palle perse, alcune banali, è esagerato: 12, di cui 7 nel solo primo quarto. Felder boccheggia già dopo pochi minuti, bisognerà aspettare che entri in forma per vedere se il suo trattamento di palla potrà cambiare le cose.

Intanto i compagni devono organizzarsi, poggiando sulla tecnica di Miniotas, i muscoli di Maretto e il tiro di Tambone: sono loro a tenere a galla la squadra quando sta per deragliare (8-17 al 9’) sotto i colpi di Woodson che al debutto ne aveva messi 32. Il quintetto di partenza (Felder, Tambone, Bucarelli, Virginio e Miniotas) viene smontato e rimontato nel tentativo di trovare quello giusto contro un’avversaria che ha centimetri – pesanti le due stoppate consecutive rimediate da Possamai – esperienza e talento, oltre ad aver già rotto il ghiaccio, pur perdendo nella prima giornata. Il buon momento di Maretto nel secondo periodo viene vanificato dalla tripla più aggiuntivo subìta da un ottimo Valentini: costa il 2° fallo a Felder e gli ospiti scappano di nuovo (19-28). Negli ultimi 3’ prima dell’intervallo, però, la Vuelle ricuce prima con Miniotas, che corregge il secondo libero sbagliato, poi con una tripla di Tambone.

La contesa è ancora aperta e la ripresa sembra poter cambiare l’inerzia, con Tambone che prende per il bavero una partita scorbutica, ma la fiammata dura poco: aggancio e sorpasso firmati dal cavallo di ritorno (38-37), poi si gioca ad elastico fino al 26’ (44 pari), quando Possamai approfitta nel trovarsi marcato da Bucarelli e dà lo strappetto che serve alla volata finale dei suoi. Nell’ultimo quarto la Vuelle si perde e Miniotas non ha più gambe. Livorno se ne va coi canestri di Tiby, che in coppia con l’altro americano Woodson, ne mette 41.

Tabellino

VUELLE PESARO-LIBERTAS LIVORNO 62-78

VUELLE PESARO: Trucchetti, Bertini 3, Maretto 14, Sakinè ne, De Laurentiis 1, Tambone 18, Virginio 7, Felder 6, Bucarelli 4, Miniotas 9, Fainke ne. All. Leka.

LIBERTAS LIVORNO: Woodson 22, Tiby 19, Valentini 7, Fantoni 4, Tozzi 13, Filloy 7, Piccoli 2, Pacitto, Possamai 4, Filoni. All. Diana.

Arbitri: Barbiero, Terranova e Cattani.

Note: parziali: 10-17, 30-33, 47-53. Tiri liberi: Vuelle 10/13, Livorno 9/14. Tiri da 3 punti: Vuelle 4/20, Livorno 11/40. Rimbalzi: Vuelle 39, Livorno 39. Fallo tecnico a Leka. Spettatori: 3.247.