Vuelle, un urlo liberatorio: i biancorossi festeggiano dopo un’aspra battaglia. Il meglio è nella ripresa

Pesaro, 29 ottobre 2025 – La Vuelle esce vincitrice da un’aspra battaglia e guarda ancora tutti da lassù, rimasta in compagnia solo di Verona che ha fatto suo il big-match con Brindisi. Pesaro cresce nella ripresa, in cui segnerà 48 punti, mentre lievita anche Felder che dopo aver lavorato per innescare i compagni, sale di tono e regala un paio di canestri da lustrarsi gli occhi, prima di chiedere il cambio e rientrare per qualche minuto negli spogliatoi, ma la squadra la porta a casa lo stesso senza il play americano che resta in panca per gli ultimi 8’ in cui il vantaggio dal +17 si assottiglia sino al +7 (74-67) facendo correre qualche brivido ai tifosi.

Contro Pistoia inizialmente la vita è stata molto dura: mani addosso e continui raddoppi hanno interrotto la fluidità offensiva di Pesaro. Ci vogliono 3’ prima che qualcuno segni, tocca a Zanotti aprire le danze, mentre per i biancorossi nel primo quarto il canestro sembra stregato e la Vuelle a malapena riesce a svalicare la doppia cifra, con Miniotas ancora a secco.

Il 2° periodo comincia con un altro piglio: Felder ruba un pallone e s’invola, De Laurentiis spizza la palla e lancia Bertini che in transizione la mette dall’arco, poi guadagna due liberi: il parziale di 7-0 vale la parità a quota 18. Il 2° fallo di Rino apre la strada all’ingresso di Fainke che però fatica a trovare le misure mentre Zanotti, appena rientrato con due falli, spende subito il terzo su Felder ed esce di scena. Leka butta nella mischia Trucchetti che trova buoni scarichi per i compagni, la Vuelle prende ritmo e si stacca coi primi canestri di Miniotas (30-25 al 17’). Pistoia però non molla e grazie a un paio di rimbalzi offensivi ricuce lo strappetto rientrando negli spogliatoi col muso avanti. Si rivede Virginio, autore di pregevoli canestri, poi si scalda Felder e Pesaro guadagna ad inizio 2° tempo un vantaggio che all’ultimo riposo tocca per la prima volta la doppia cifra. Nell’ultimo quarto la strada sembra spianarsi fino al +17 firmato da Trucchetti (74-57), poi Pesaro s’inchioda e complici due falli tecnici, uno alla panchina e l’altro a Bucarelli per flopping (che esce per falli), rischia un po’ troppo. Ci pensa Miniotas a chiudere i conti.

Il tabellino

VUELLE 82

PISTOIA 73

VUELLE PESARO: Trucchetti 3, Bertini 11, Maretto 6, Sakine ne, De Laurentiis 3, Tambone 9, Virginio 11, Felder 14, Bucarelli 10, Miniotas 15, Fainke. All. Leka.

ESTRA PISTOIA: Gallo 11, Stoch, Alessandrini 2, Dellosto, Campogrande 3, Knight 10, Saccaggi 10, Magro 10, Johnson 17, Zanotti 10. All. Della Rosa. Arbitri: Costa, Marzulli e Agnese.

Parziali: 11-18, 34-36, 56-46.

Tiri liberi: Pesaro 20/26, Pistoia 20/28.

Tiri da 3 punti: Pesaro 10/37, Pistoia 9/23. Rimbalzi: Pesaro 48, Pistoia 36. Fallo tecnico alla panchina della Vuelle e a Bucarelli. Usciti per 5 falli: Knight, Bucarelli e Johnson. Spettatori: 3.374 Pesaro