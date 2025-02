Vuelle Sale la febbre, Bologna nel mirino

Sale in casa Vuelle l’attesa per la trasferta di Bologna in quella che viene vissuta come una rivincita importante da parte dei tifosi della Fortitudo dopo la scoppola rimediata alla Vitrifrigo Arena il 29 dicembre scorso. Domenica al PalaDozza, un impianto che mantiene inalterato il suo grande fascino nonostante il passare degli anni, entrambe le squadre si giocano una fetta di credibilità in chiave playoff. In caso di vittoria, la Carpegna Prosciutto aggancerebbe in classifica i felsinei a quota 32 punti, mettendo in saccoccia un 2-0 pesantissimo negli scontri diretti. In caso di sconfitta, invece, sarà prezioso conservare la differenza canestri (Pesaro vanta un +21) in caso di classifica avulsa a fine regular-season.

Rispetto alla gara d’andata è cambiato un pezzo importante in casa Fortitudo. Nel ruolo di n.4 c’è da qualche partita un nuovo americano in sostituzione di Kenny Gabriel, infortunato. Ma finora le sue prestazioni non hanno convinto granché la tifoseria: Donte Thomas viene dalla serie A2 francese, giocava a Roanne in una squadra che occupava i piani alti della classifica ma aveva cifre modeste; era andato decisamente meglio l’anno scorso a Torino. Ma è una tipologia di lungo molto diverso da Gabriel, più interno, con poco tiro da fuori, più dedito a difesa e rimbalzi quindi la squadra di Caja è alla ricerca di nuovi equilibri. Thomas ha firmato comunque fino al termine della stagione, per cui quando rientrerà Gabriel lo staff bolognese dovrà fare turn-over e scegliere di volta in volta chi mandare in tribuna fra i tre Usa sotto contratto.

Per quanto riguarda la questione biglietti, c’è poco da fare: la Fortitudo può contare su un numero ‘esagerato’ di abbonati rispetto alla capienza, 4.567 su 5.570 per cui agli ospiti, in casi di forti rivalità come quella esistente con Pesaro, su indicazione della Questura bolognese concede soltanto il settore a loro dedicato (260 posti). Una decisione presa, con tutta probabilità, per creare un ‘cuscinetto’ vuoto e fare un po’ di separazione fra le tifoserie.

Intanto, dalle altre piazze due notizie che potrebbero condizionare il cammino delle rispettive squadre: la prima arriva da Rieti e riguarda l’infortunio di Jordan Harris, che stava viaggiando a 11.5 punti, 3.7 rimbalzi e 3.3 assist di media a partita e con la sua fisicità aveva alzato il livello della squadra laziale. L’ex Varese ha riportato una lesione muscolo-tendinea nella zona posteriore della coscia destra, che lo terrà lontano dal campo per circa 30 giorni: il giocatore ha già iniziato le terapie ed il percorso riabilitativo. Mentre Cividale (anche in attesa del rientro di Martino Mastellari), ha ufficializzato l’ingaggio di Michael Anumba, l’ala proveniente da Pistoia che non aveva avuto il nulla-osta dal suo ex club in tempo per poter debuttare a Pesaro.

Elisabetta Ferri