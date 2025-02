Vuelle, settore giovanile. Non basta il primo tempo, Pesaro ko a Faenza

Dopo due vittorie consecutive cade la TeamSystem VL under 19, e lo fa (foto) non senza rimpianti sul campo della Raggisolaris Faenza terza in classifica. Non senza rimpianti perché il primo tempo disputato dai ragazzi di coach Luminati è un ottimo primo tempo, nonostante le scarse percentuali al tiro (entrambe le due formazioni tirano con il 30%), perchè con la difesa forzano gli emiliani a ben dodici palle perse contro le tre sole della VL e vanno al riposo lungo sopra di una lunghezza 29-30.

Nel terzo quarto però la musica cambia totalmente, perché la VL oltre a continuare a fare fatica nello segnare, commette anche sette palle perse e subendo un parziale di 23-10 crollano sul -12 a dieci minuti dalla fine. Nell’ultimo quarto il parziale negativo subito dalla VL continua fino al -19, prima che una reazione da parte dei biancorossi li riporti sul -6; è troppo tardi però, con Faenza che regge l’urto e porta a casa i due punti 69-63.

Sconfitta resa ancor più dolorosa dalle contemporanee vittorie di Forlì e San Lazzaro che mettono il sesto posto lontano ora quattro punti. Un’altra sconfitta dolorosa è quella subita dalla VL under 17 in gara 3 della finale playoff contro la Stamura Ancona, sconfitta che condanna i ragazzi di coach Luminati al secondo posto regionale.

Forse figlia della grande tensione della partita, la VL non riesce a far valere il proprio fattore campo non trovando mai il fondo della retina, e dopo un primo tempo di sofferenza chiuso sul 18-26, crolla nel terzo e quarto periodo fino al 42-60 con quattro minuti da giocare. Qui una reazione d’orgoglio guidata da Patrignani (autore di quattro triple in un lampo) porta al parziale di 15-0 che riapre i giochi improvvisamente sul 57-60 con un minuto da giocare, ma non basta. Vince la Stamura 59-61, che relega così la VL al girone interregionale gestito dalla Fip Toscana dove incontrerà due formazione toscane (Pallacanestro Cecina e Don Bosco Livorno), una laziale (San Paolo Ostiense), una marchigiana (Pallacanestro Jesi) e una emiliana nella Virtus Bologna. Via ai gironi interregionali domenica 9 marzo.

È stato invece sconfitto nella finale di accesso a questi gironi il Bramante, che ha perso sia all’andata che al ritorno proprio contro Jesi; ora per loro, come per le altre tre formazioni pesaresi, la prosecuzione nella Coppa Marche. In under 15 Eccellenza si è disputato il derby tra la VL e l’Italservice Loreto, con la vittoria che è andata ai primi per 83-41, e il Loreto è andato vicinissimo al colpaccio ai danni di Pontevecchio terzo, venendo sconfitto soltanto 50-54. Rinviata invece al 7 marzo la partita tra VL e Stamura Ancona.

Leonardo Selvatici