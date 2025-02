Vuelle, settore giovanile. Partenza a razzo e controllo: così Pesaro piega la Stamura

Gara 1 della Finale Playoff under 17 Eccellenza, valevoli per decretare le due teste di serie in vista dei gironi interregionali, ha visto la netta affermazione della TeamSystem Victoria Libertas sulla Stamura Ancona: 79-54. La differenza la fa la partenza dei biancorossi allenati da coach Luminati, che pronti via vanno avanti 8-0 nei primi due minuti, che diventa 16-2 al primo timeout anconetano e raggiunge la sua massima estensione sul 21-2 dopo la tripla di Leonardi (9 punti nel solo primo quarto) con 03:43 da giocare. Terminato il primo quarto 23-10, nei primi cinque minuti la VL ritorna a macinare canestri, raggiungendo il +23 sul 41-18 con un 1/2 ai liberi di Samuele Grasso (18 punti). Un parzialino di 0-7 con due triple allo scadere del quarto tiene in partita la Stamura sul -16 ma è il massimo che i biancoverdi riescono a fare, perchè dopo l’intervallo il copione è lo stesso, fino a che negli ultimi due minuti un altro parziale di 1-8 porta Ancona sul -14 (56-42). Scherzato un po’ troppo con il fuoco, 7 punti di Ziah Francis portano la VL avanti 67-44, questa volta troppo anche per un sussulto di orgoglio anconetano. Finisce con un +25 per la VL, che si guadagna il primo match point da sfruttare in vista di gara 2, in programma martedì 18 alle 21.30 presso il PalaScherma di Ancona.

Leonardo Selvatici