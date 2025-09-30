Vuelle, su il sipario contro un rivale storico. Oggi c’è Livorno per il gran debutto all’Arena

Scusate il ritardo. Dieci giorni dopo la disputa della prima giornata del campionato di serie A2, finalmente è arrivato anche per la Vuelle il momento di scendere in campo: stasera (palla a due alle 20.30) i biancorossi ricevono sul parquet di casa la Libertas Livorno, avversario storico nel panorama cestistico italiano, con l’ex Ariel Filloy ancora in prima linea nonostante le 38 primavere. La curiosità è tanta fra i tifosi pesaresi, molti dei quali non hanno ancora visto all’opera il nuovo americano, Kay Felder, che ha debuttato in amichevole a Senigallia. La fasciatura al dito, con cui si è presentato a vedere la partita del Bramante sabato sera, aveva messo in allarme la tifoseria tutti, ma il club assicura che il play non ha problemi e sarà regolarmente presente.

Spiro Leka anticipa i temi del match: "Il nostro campionato inizia con questa partita, un confronto che riporta alla mente avvincenti sfide del passato. Affrontiamo un avversario che è cambiato tanto – sottolinea il coach biancorosso –, con l’ingresso di giocatori solidi che hanno vinto lo scorso torneo con Cantù e due stranieri di qualità. Noi ci concentriamo su noi stessi: Felder si sta integrando sempre di più nel nostro sistema e puntiamo a regalare delle belle emozioni al pubblico pesarese, a partire da stasera". La truppa vuole difendere la sua casa dal primo assalto e capitan Bucarelli si fa portavoce di queste intenzioni: "Dovremo cercare di mettere subito la partita sui nostri binari, puntando sulla fisicità. Ci attende una gara intensa, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità dal primo momento. La Vitrifrigo Arena deve essere il nostro fortino e il pubblico di Pesaro il sesto uomo in campo".

Arriva una Libertas che ha già giocato, e perso, la prima partita: "Per loro è la prima di campionato, invece noi veniamo da dieci giorni di preparazione, avendo giocato il 21 settembre. È una situazione atipica – sottolinea coach Andrea Diana –, anche perché poi avremo una serie di impegni ravvicinati per cui abbiamo cercato di gestire i carichi di lavoro nel miglior modo possibile, per arrivare pronti a questa partita. Vogliamo migliorare rispetto all’esordio, partendo da un approccio importante, duro e deciso. Pesaro è una squadra di valore, con giocatori di categoria superiore come Tambone, l’anno scorso a Sassari e Bucarelli, che per l’A2 è un giocatore di prima fascia. Mi aspetto una partita tosta e difficile su un campo prestigioso". Fra i labronici in dubbio il play di origini svizzere Isotta per un problema muscolare. La gara odierna andrà in diretta streaming su Lnp Pass e in differita domani alle 21 su Rossini Tv. I tre arbitri designati a dirigere l’incontro sono Barbiero, Terranova e Cattani.

Elisabetta Ferri