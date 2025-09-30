Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Vuelle, su il sipario contro un rivale storico. Oggi c’è Livorno per il gran debutto all’Arena

Vuelle, su il sipario contro un rivale storico. Oggi c’è Livorno per il gran debutto all’Arena

Palla a due alle 20,30, Felder regolarmente in campo. Leka: "Vogliamo regalare emozioni in un match che ricorda avvincenti sfide"

di ELISABETTA FERRI
30 settembre 2025
L’ultimo acquisto Kay Felder assieme al coach Spiro Leka

L’ultimo acquisto Kay Felder assieme al coach Spiro Leka

XWhatsAppPrint

Scusate il ritardo. Dieci giorni dopo la disputa della prima giornata del campionato di serie A2, finalmente è arrivato anche per la Vuelle il momento di scendere in campo: stasera (palla a due alle 20.30) i biancorossi ricevono sul parquet di casa la Libertas Livorno, avversario storico nel panorama cestistico italiano, con l’ex Ariel Filloy ancora in prima linea nonostante le 38 primavere. La curiosità è tanta fra i tifosi pesaresi, molti dei quali non hanno ancora visto all’opera il nuovo americano, Kay Felder, che ha debuttato in amichevole a Senigallia. La fasciatura al dito, con cui si è presentato a vedere la partita del Bramante sabato sera, aveva messo in allarme la tifoseria tutti, ma il club assicura che il play non ha problemi e sarà regolarmente presente.

Spiro Leka anticipa i temi del match: "Il nostro campionato inizia con questa partita, un confronto che riporta alla mente avvincenti sfide del passato. Affrontiamo un avversario che è cambiato tanto – sottolinea il coach biancorosso –, con l’ingresso di giocatori solidi che hanno vinto lo scorso torneo con Cantù e due stranieri di qualità. Noi ci concentriamo su noi stessi: Felder si sta integrando sempre di più nel nostro sistema e puntiamo a regalare delle belle emozioni al pubblico pesarese, a partire da stasera". La truppa vuole difendere la sua casa dal primo assalto e capitan Bucarelli si fa portavoce di queste intenzioni: "Dovremo cercare di mettere subito la partita sui nostri binari, puntando sulla fisicità. Ci attende una gara intensa, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità dal primo momento. La Vitrifrigo Arena deve essere il nostro fortino e il pubblico di Pesaro il sesto uomo in campo".

Arriva una Libertas che ha già giocato, e perso, la prima partita: "Per loro è la prima di campionato, invece noi veniamo da dieci giorni di preparazione, avendo giocato il 21 settembre. È una situazione atipica – sottolinea coach Andrea Diana –, anche perché poi avremo una serie di impegni ravvicinati per cui abbiamo cercato di gestire i carichi di lavoro nel miglior modo possibile, per arrivare pronti a questa partita. Vogliamo migliorare rispetto all’esordio, partendo da un approccio importante, duro e deciso. Pesaro è una squadra di valore, con giocatori di categoria superiore come Tambone, l’anno scorso a Sassari e Bucarelli, che per l’A2 è un giocatore di prima fascia. Mi aspetto una partita tosta e difficile su un campo prestigioso". Fra i labronici in dubbio il play di origini svizzere Isotta per un problema muscolare. La gara odierna andrà in diretta streaming su Lnp Pass e in differita domani alle 21 su Rossini Tv. I tre arbitri designati a dirigere l’incontro sono Barbiero, Terranova e Cattani.

Elisabetta Ferri

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su