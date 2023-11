Vuelle-Treviso 95-76. Vittoria limpida scaccia-crisi

Pesaro 26 novembre 2023 - Sbatte la Carpegna Prosciutto la porta in faccia ad una crisi che era dietro l’angolo. Congela tutto e tutti battendo la formazione di Treviso in maniera perentoria: 95 a 76. Mette così in cantina la brutta ‘bastonata’ subita una settimana fa sul campo di Cremona. Una vittoria limpida, quella contro i veneti, anche se all’inizio dell’ultimo quarto la squadra di Vitucci ha piazzato un parziale di 16 a 2 che ha fatto rivedere i fantasmi al pubblico sulle tribune perché da un più 24 si è passati ad un 81 a 71 quando mancavano anche 5 minuti al termine della gara. A rimettere tutte le cose a posto ci ha pensato un Bamforth con un tiro pesante. La guardia ha forse messo nel casellario la sua miglior partita da quando veste la maglia biancorossa. Non tanto perché risulta il miglior marcatore pesarese con 23 punti quanto perché ha dato l’impressione di avere la leadership sulla squadra.

Non era alla vigilia una partita facile per la formazione di Buscaglia anche perché la sconfitta di Cremona ha mandato in ebollizione il pubblico. Ma allo stesso tempo ha saldato la squadra e la risposta è arrivata proprio contro Treviso che arrivava a Pesaro con due rinforzi, uno dei quali Robinson, giocatore che aveva lasciato una bella impressione, ma che ha avuto un impatto sulla gara pari a zero: due punti alla fine. Gioco molto più fluido in attacco quello messo in mostra dalla Carpegna Prosciutto con una buona circolazione della palla. Vero questo ma soprattutto – e la cosa capita molto di rado – i lunghi pesaresi hanno avuto il dominio completo sotto i tabelloni dove hanno vinto la lotta a rimbalzo in maniera perentoria: 36 a 29 le palle arpionate in favore della Vuelle. E sempre per restare nell’area dei tre secondi ha avuto un peso non da poco, soprattutto in fase offensiva, la prestazione balistica di Totè che ha chiuso il match con 20 punti segnati con un 7 su 10 al tiro ed anche un 6 su 8 dalla lunetta.

Una gara senza particolari eroi quella della Carpegna Prosciutto perché tutti quanti i giocatori in campo, senza avere particolari acuti, hanno contribuito in maniera sostanziale a portare a casa questo risultato scaccia-crisi. Se proprio uno deve andare a cogliere un fiore all’interno di questo match va a prendere un uno contro uno di uno dei giocatori più contestati, e cioè McCallum che ha piazzato una serie di piroette al termine del terzo quarto di alta scuola con tanto di canestro. La partita? In realtà non c’è mai stata anche perché Pesaro ha navigato sempre con una margine di vantaggio che ha oscillato tra i dieci ed i 24 punti.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 95 Nutribullet Treviso 76 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 12, Bamforth 23, Bluiett 10, Visconti 5, Maretto ne, Tambone 12, Stazzonelli ne, Mazzola 9, Fainke ne, Totè 22, Mockevicius 2. All. Buscaglia. NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 7, De Marchi ne, Zanellli 14, Harrison 11, Faggian 2, Robinson 2, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 5, Allen 3, Camara 3, Olisevicius 16, Paulicap 13. All. Vitucci. Arbitri: Lanzarini, Valzani e Noce. Note – Parziali: 26-21, 48-39, 76-52. Tiri liberi: Pesaro 15/17, Treviso 20/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 14/28, Treviso 8/24. Rimbalzi: Pesaro 39, Treviso 29. Fallo tecnico a Harrison e alle due panchine. Antisportivo a Mazzola. Spettatori: 5.100.