Willis mattatore. Da -15 al sorpasso nell’ultimo quarto. Cremona schianta Sassari al PalaRadi

BASKET

Intervallo in apnea, ripresa da squadra: la Vanoli ribalta la Dinamo e si prende il primo successo stagionale. Decidono energia, difesa a rimbalzo e sangue freddo negli ultimi possessi. Cremona parte ad elastico: equilibrio iniziale, poi Dinamo avanti con Beliauskas, Buie e un primo strappo alimentato dal pick&roll e dalle iniziative di Thomas. La Vanoli resta aggrappata con le fiammate di Grant e Veronesi, quindi al riposo è 34-37. La ripresa sembra scappare: tra le triple di Buie/Beliauskas e la serie di McGlynn, Sassari vola fino a +15. Il taglio di Burns (nella foto) riaccende il PalaRadi, Jones e Willis colpiscono dall’arco e al 30’ il gap è ridotto a 53-56. Nel quarto periodo si gioca a nervi scoperti. Botta e risposta in transizione, poi Durham piazza tripla e gioco da tre punti per il 66-63 a 7’. Veronesi in step-back e Burns dall’arco provano a spingere via la Dinamo, ma Buie tiene aperta la partita (73-71). La scossa definitiva la firma Jones con la bomba del +5, mentre Willis risponde a Marshall in avvicinamento. Casarin manca il colpo del ko, ma nella confusione finale la palla persa di Buie pesa come un macigno: Burns, dalla lunetta, sigilla il 79-75. A.L.M.