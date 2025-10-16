Calcio in Usa, Trump detta la rivoluzione

Bologna, 16 ottobre 2025 – Il calcio americano ha iniziato ad acquisire maggiore importanza nel corso degli ultimi decenni con acquisti importanti, ma il sistema a stelle e strisce vuole rivoluzionare il Soccer partendo dalle giovanili. Infatti gli Usa vogliono creare un sistema per competere con le big del calcio europeo, ma non seguendo il modello arabo: l’obiettivo è raggiungere il livello delle grandi squadre del vecchio continente. Gli americani hanno ripreso solamente per l’inizio della crescita dei ragazzi il modello europeo, ma dall’High School in poi viene a galla l’identità americana. I primi calci al pallone, infatti, possono essere dati da bambini e bambine (il calcio è uno degli sport più importanti nel mondo femminile) nelle scuole calcio, ma anche nelle squadre degli istituti pubblici e privati. La nascita dell’agonismo si percepisce a partire dalle scuole medie. Esiste il campionato delle scuole medie, con un unico campionato che include gli alunni dalla prima alla terza media: lo stesso discorso può essere fatto anche per le superiori. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, ci sono tre settimane in cui gli istituti selezionano i giocatori con cui comporre il team. Le strutture sono di un livello nettamente superiore rispetto a quelle italiane. Le scuole posseggono il campo sportivo, ingaggia (pagando) gli allenatori ed insieme ai professori organizza gli orari degli allenamenti. Un chiaro esempio di come istruzione e sport possano andare di pari passo senza che ci siano esclusioni.

Il discorso, però, cambia completamente al college. Negli Stati Uniti il calcio universitario è seguito quasi quanto la Mls. La stagione dura cinque mesi, da agosto a dicembre. Il campionato si divide in regular season, conference championship, fino alle fasi nazionali. Negli Stati Uniti il calcio collegiale è organizzato da tre associazioni: Ncaa, Naia e Njcaa, ed ognuna è suddivisa in tre divisioni (Division I, II e III), che variano per livello competitivo e opportunità economiche. Il sistema a stelle è strisce è visto in modo positivo soprattutto da coloro che hanno anche intenzione di laurearsi oltre a rincorrere il gioco del calcio. Le borse di studio per il calcio, sia maschile che femminile, offrono agli atleti (soprattutto stranieri) l’opportunità di conciliare la passione per il calcio con il successo nello studio. Le università statunitensi concedono ai giocatori delle proprie rose borse di studio che coprono quasi la totalità delle spese universitarie, compreso vitto ed alloggio. Oltre a raggiungere la laurea, però, in molti scelgono il sistema americano per il connubio che esiste tra college e Mls. Ogni anno le squadre professionistiche degli Usa pescano dai college i migliori talenti attraverso il Mls Super Draft. La formula americana consiste in quattro anni di calcio e una laurea in mano. Se non riesci a crescere nel difficile mondo del pallone, hai comunque un pezzo di carta in un ateneo di alto livello: tutto ciò significa lavoro. I settori giovanili delle squadre professionistiche, però, hanno iniziato a mal sopportare i campionati scolastici e dei college. Molte squadre hanno vietato ai propri ragazzi di partecipare ai campionati scolastici.