Galeone l’ultimo romantico del calcio: le poesie di Prévert, Pasolini e Almodóvar. “Costa molto essere autentici”

Roma, 2 novembre 2025 – Dicono che quando si presentò, per la prima volta in serie A – allenava il neo promosso Pescara che affrontava l’Inter di Trapattoni – si portò in panchina un libretto di poesie di Prévert. Ma lui, con il suo sorriso sornione, l’aveva poi sempre negato. Quella domenica a San Siro vinse il Pescara. E tutti s’accorsero del Gale.

La storia di Giovanni Galeone

Nato a Napoli – il papà era ingegnere dell’Italsider a Bagnoli – trapiantato nel Nordest tra Trieste (prima) e Udine (poi), trovò la sua patria elettiva a Pescara. Laggiù continuano a chiamarlo – nonostante siano passati quasi quarant’anni – il profeta dell’Adriatico. E quest’aura il Gale l’ha un po’ sempre avuta. Sarà perché il suo essere picaresco gli permetteva di sostenere qualsiasi discussione. Anche nelle cene, a Milano (con i relativi giochi di parole), con Gianni Mura.

Giovanni Galeone aveva l’andatura e la voglia di mangiarsi la vita che assomigliava a un intero canzoniere di Serge Gainsbourg. Amava profondamente il mare. Soprattutto l’Adriatico. Quando sul declivio della carriera di allenatore, fu chiamato ad allenare l’Ancona, ormai derelitta e destinata alla serie B, lui si svegliava presto e anche a marzo, andava a Portonovo (la baia del capoluogo) a farsi il bagno.

Gli piaceva il contatto con l’acqua, così come quello delle labbra con le Marlboro. Fumava, beveva (sempre bene) e non nascondeva di essere assai sensibile al fascino femminile. Ma è rimasto sempre al fianco della moglie Checca, una professoressa di Lettere, che ha sempre considerato Max Allegri come un figlio.

Giovanni Galeone tra Serse Cosmi e Roberto Goretti a Perugia (Foto Crocchioni)

Da Napoli a Trieste, un figlio del Novecento

La storia di Galeone è quella di un figlio del Novecento. Da Napoli a Trieste, nel quartiere Servola, a giocare a calcio con i profughi. E anche per questa ragione ha avuto sempre una passione smodata per il calcio balcanico, quando gli jugoslavi erano brasiliani d’Europa. In Blaz Sliskovic da Mostar, primo straniero del suo Pescara appena promosso in serie A (1987-’88), si rivedeva: mezz’ala, con il gusto per le sigarette e i caffè. Genio e sregolatezza sì, anticonvenzionale per indole. Robert Prosinecki era in assoluto il suo calciatore preferito, perché era in grado di saper fare tutto, senza perdere mai il contatto con il pallone. Di Dusan Vlahovic disse in un’intervista di qualche tempo fa: "È l’unico slavo che non sa stoppare il pallone".

"Se Berlusconi avesse visto il Pescara prima del Parma, sarei io alla guida del Milan”

La battuta pronta, di fronte anche ai potenti. "La zona come me non la fa nessuno: se Berlusconi avesse visto il Pescara prima del Parma; oggi sarei io alla guida del Milan". E quando Berlusconi gli disse di chiamarlo "perché aveva grandi progetti per lui", non alzò mai il telefono.

Ha iniziato a fare l’allenatore per una scommessa. Era all’Udinese, aveva 32 anni, e i friulani si giocavano la promozione in serie B a Vicenza contro il Parma. "Se perdo, smetto". E andò proprio così. Per lui il 4-3-3 significava: "Sempre, comunque, dovunque". E ora che lo fanno tutti, ma non come lo faceva lui, aveva cominciato ad annoiarsi. Perché i tre davanti, nel tridente, erano attaccanti veri. Venerava per esempio Rocco Pagano, ala destra che puntava il diretto avversario senza timori reverenziali e che Paolo Maldini definì: "Il più forte che abbia mai incontrato".

Giovanni Galeone ha allenato diverse squadre, tra cui Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Ancona (Foto Crocchioni)

"Nella mia squadra i giocatori tecnici devono trovare sempre posto"

Nils Liedholm, per lui, era un faro. Non solo perché il Barone era stato davvero il primo a portare la zona in Italia, ma per la sua imperturbabilità, la sua passione per i vini e per i calciatori di talento. "Nella mia squadra i giocatori tecnici devono trovare sempre posto", diceva. Altro che equilibri. E infatti le sue squadre segnavano tanto, ma subivano anche tanto. A Pescara chiudeva gli allenamenti con lo champagne, ad Ancona le bottiglie di champagne potevano essere il montepremi per una scommessa del tipo: "Mario Stanic gioca ancora?".

Un calcio romantico, perfino poetico: “Costa molto essere autentici”

Gli piaceva giocare con la vita. Il suo era un calcio romantico, perfino poetico. Aveva conosciuto Pier Paolo Pasolini a Grado, quando si saliva nel suo Nord Est per fare le sabbiature. E lì c’erano tutti Fabio Capello (un amico comunque, nonostante un’altra filosofia di calcio, e lui gli fece perdere lo scudetto nel 2003-’04 quando con la sua Ancona inchiodò la Roma al pareggio e lanciò il Milan), Edy Reja che poi portò a Pescara e anche Gigi Riva, di cui ricordava le gambe possenti. Citava Almodóvar: "Costa molto essere autentici, ma uno è autentico quanto più assomiglia al sogno o all’idea che aveva di se stesso. E quindi io mi sento abbastanza contento. Essere autentici ha un valore". Sì, era autentico. Alcuni sogni li ha realizzati e ha fatto sognare almeno una città intera (Pescara). E non solo lei.