21 novembre, il verdetto. Le avversarie nei playoff. Torna il fantasma Svezia

Gattuso non crede al miracolo sportivo: "Se vinciamo con Israele possiamo pensare ai playoff". Una strada silentemente già scritta in queste qualificazioni mondiali, nonostante i numeri dicano che l’Italia potrebbe ancora – tecnicamente – volare direttamente al Grande torneo. Quasi fantascienza, con i pianeti che si allineano nella giornata perfetta in cui Haaland & co fanno un passo falso contro l’Estonia. Gli azzurri dovrebbero poi battere Israele, Moldova e infine proprio i norvegesi.

Insomma, più facile a dirsi. Ma intanto il secondo posto – ergo i playoff mondiali – è quasi in cassaforte grazie alla prova contro l’Estonia. All’orizzonte gli spareggi di marzo con il sorteggio di Zurigo del 21 novembre a scriverne il copione. Quattro gruppi dai quali usciranno le ultime 4 nazionali (europee) qualificate ai Mondiali. Il destino dell’Italia? Una questione di incroci, intrecci e classifiche. Allo spareggio parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ognuno dei 12 gironi, più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League. Sedici squadre che saranno sorteggiate nei gruppi A, B, C e D: ciascuno di questi prevede una semifinale e una finale secca per decretarne la nazionale vincitrice. Primo passo del sorteggio è la divisione delle nazionali in quattro fasce. In cui le seconde dodici dei gironi di qualificazioni seguono il Ranking Fifa. L’Italia sarebbe in prima fascia, tra le più forti (quali Turchia, Ucraina), la quarta comprende invece le ripescate di Nations League. Ed ecco il sorteggio: le nazionali di prima fascia affronteranno in semifinale (in casa) quelle di quarta. Ed ecco quindi fra Galles, Romania, Irlanda del Nord e Moldavia la possibile avversaria degli azzurri del prossimo 26 marzo (se le classifiche resteranno come ieri). La precisazione da fare è che se una delle ripescate dovesse conquistare il primo o il secondo posto nel proprio gruppo allora lascerebbe la sua posizione di ripescata dalla Nations a un’altra squadra. Grande incognita è la Svezia, ultima nel Girone B e costretta a scavalcare Slovenia e Kosovo (che sfida oggi alle 20,45) per risalire al secondo posto, in caso contrario finirebbe in quarta fascia. La finale del 31 marzo è l’ennesimo intreccio complicato. Perché ad affrontarsi saranno le vincenti delle ’semi’ fra prima/quarta e seconda/terza fascia in base al sorteggio. Tutte in realtà avversarie di medio livello, e quindi teoricamente alla nostra portata, con l’incognita ’casa o trasferta’ sempre in mano alle urne. Ci sono al momento Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Ungheria, Slovacchia, Macedonia del Nord (che eliminò ai playoff l’Italia di Mancini), l’Albania e la Bosnia. Gattuso richiama all’attenzione, perché la tradizione non è dalla nostra parte. Di tre volte agli spareggi ne siamo usciti ’vivi’ solo una, nel 1997 contro la Russia (Maldini), delusioni nel 2017 (Ventura) e appunto, tre anni fa col Mancio.