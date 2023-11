"4 CT Italiani Qualificano le Loro Nazioni a Euro 2024"

C’è già un bel pezzo d’Italia a Euro 2024 anche se gli azzurri il pass non lo hanno ancora centrato. A dare un po’ di soddisfazione al popolo tricolore ci hanno pensato: Ungheria, Turchia, Belgio e Slovacchia. O meglio: Marco Rossi, Vincenzo Montella, Domenico Tedesco e Francesco Calzona, il poker di ct italiani ha centrato la qualificazione e tutti aspettano solo il loro collega Luciano Spalletti. L’Aeroplanino, con la sua Turchia è stato il primo a strappare il pass: al primo posto del suo girone. Anche Tedesco può dormire sonni tranqulli, centrata la qualificazione con il secondo posto nel girone, nessuna sconfitta grazie anche al bomber Lukaku. Ultima in ordine di tempo pronta a fare i biglietti per Berlino è l’Ungheria è l’Ungheria di Marco Rossi, grazie al pareggio ottenuto ieri con la Bulgaria. La Slovacchia di Francesco Calzona si è qualificata ieri: nella penultima giornata del girone J, a Bratislava, gli uomini del ct italiano hanno staccato il biglietto per la Germania grazie alla vittoria contro l’Islanda per 4-2, raggiungendo il Portogallo.